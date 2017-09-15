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Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за давления России - глава "Нафтогаза"
20:08 15.09.2017 |
Компания Siemens под давлением России отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", - сказал глава "Нафтогаза Украины" на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.
По его словам, компании пришлось обращаться к General Electric для новых поставок.
А.Коболев не смог уточнить агентству "Интерфакс-Украина", когда конкретно происходили эти события, посоветовав обратиться в пресс-службу. "Такая ситуация действительно имело место", - еще раз подтвердил он, не уточнив других подробностей.
Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что в вопросе модернизации украинской ГТС необходимо понимать перспективы транзита российского газа после завершения контракта с "Газпромом" в 2019 году. В этой связи он еще раз высказался о необходимости противодействовать российскому проекту "Северный поток-2", как политическому.
В качестве примера он привел предложенный Россией проект "Южный поток", который в связи с одобрением его Турцией означает потерю южной ветви украинской ГТС.
По мнению вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, Украине необходимо сделать привлекательной свою газотранспортную систему за счет создания независимого регулятора, анбандлинга "Нафтогаза", тогда инвесторы придут и принесут инвестиции для ее модернизации.
По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с Европейским банком реконструкции и развития и другими возможными кредиторами. М.Шефчович добавил, что этот вопрос будет актуальным для решения после получения окончательных выводов Стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом".
В то же время президент и исполнительный директор Vitol Ян Тейлор (Ian Taylor) высказал мнение, что Украине не стоит беспокоиться в связи с проектом "Северный поток-2".
"Вы должны сформировать собственную энергетическую политику", - дал свою рекомендацию глава Vitol.
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