5 главных угроз криптовалют

Цифровые деньги, или криптовалюта, очень похожи на текстовые файлы. А соответствующие транзакции проходят не сложнее рассылки электронной почты друзьям. Владельцы криптовалюты могут пересылать ее напрямую, без участия банков и других посредников. Для этого необходимо знать лишь номер кошелька. А вот имя, страну или номер телефона - не обязательно: большинство криптовалют анонимны. Например, биткоин, на который, по данным CoinMarketCap (аналога Forbes для криптовалют), приходится 40% общей капитализации рынка криптовалют, работает именно так.

Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет 138 млрд долларов. Более тысячи их видов уже функционируют. Но не стоит спешить инвестировать средства в криптовалюту без взвешенной оценки некоторых рисков. DW - о пяти самых главных опасностях.

Нестабильность курса криптовалют

Криптовалюта не имеет единого курса. Например, курс биткоина может меняться несколько раз в день. Некоторые люди стараются на этом заработать: успеть купить цифровую валюту подешевле и продать подороже. Однако пока проходит продажа, биткоин успевает поменять свой курс несколько раз. Поэтому его любители должны быть готовы к потере инвестиций.

Большинство криптовалют децентрализовано, у них нет единого банка, который контролировал бы всю систему. Их курс зависит от доверия пользователей. После того как хакеры взломали одну из крупнейших биткоин-бирж в июле 2017 года, курс биткоина упал с 2,6 тысяч долларов за единицу до 1,9 тысяч долларов. Доверие к криптовалюте было потеряно, хотя хакеры взломали не сам биткоин, а лишь стороннюю систему.

Редакция журнала The Outline, рассказывающего о цифровом мире, предположила, что курс криптовалют растет, когда о них говорят или пишут. Один из журналистов The Outline обнаружил, что большинство коллег, которые освещают тему криптовалют, имеют счета в биткоинах. И после публикации некоторых статей курс биткоина может поменяться. Так что есть вероятность того, что если о биткоине перестанут говорить, он потеряет часть своей стоимости.

Ошибки системы криптовалюты

Функционирующие криптовалюты, такие как биткоин, появились лишь в 2009 году. Так что все они сейчас находятся на стадии разработки и исправления ошибок. Например, в августе 2017 года биткоин разделился на две самостоятельные криптовалюты - Bitcoin и Bitcoin Cash. Системой биткоина стали пользоваться слишком много людей, а пропускная способность биткоина ограничивалась семью транзакциями в секунду. К примеру, платежные системы Visa и Mastercard производят около 2000 транзакций в секунду.

Многие пользователи биткоина решили вмешаться в код и улучшить биткоин. Однако другая часть пользователей хотела оставить прежнюю систему. Усложнение системы привело бы к увеличению требований к вычислительным мощностям майнеров (добытчиков криптовалюты. - Ред.), а значит, не все смогли бы добыть биткоин.

Изменения в системе не могут быть приняты, пока все пользователи децентрализованной системы криптовалюты не согласятся с этим. Так как компромисс между двумя сторонами не был достигнут, биткоин разделился на две части. Так же произошло и с другой криптовалютой Ethereum - она после взлома хакеров разделилась на две части.

Вероятность финансового пузыря

Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года, считает, что биткоин - лучший пример спекулятивного пузыря. Об этом он заявил в интервью ресурсу Quartz, который специализируется на технологиях, интернете и бизнесе.

Финансовый пузырь возникает, когда слишком много денег стоит за небольшим количеством активов, в результате чего эти активы переоцениваются. Есть легенда (ее часто рассказывают студентам экономических специальностей вузов) о распознавании финансового пузыря. В 1928 году перед началом Великой депрессии в США один известный банкир услышал вопрос от своего чистильщика обуви: "Стоит ли продавать акции железнодорожной компании?"

Неизвестно, что ответил банкир, однако, вернувшись в офис, он распорядился продать все акции этой компании. Через несколько дней та обанкротилась. Банкир посчитал, что если уже и чистильщик обуви приобрел акции этой компании, то профессиональному инвестору стоит забрать свои средства как можно скорее.

Анонимно - не значит безопасно

Из-за невозможности проследить, кто именно является владельцем криптовалюты, она пользуется популярностью у хакеров, торговцев оружием и наркотиками. Таким образом, криптовалюта упрощает оборот средств между преступными группировками. В августе хакеры потребовали от телекомпании HBO выкуп за похищенный сценарий сериала "Игра престолов". Выкуп в размере 6 млн долларов полагалось выплатить в криптовалюте биткоин. Криптовалютой часто пользуются участники "даркнета" - частной сети, пользователей которой сложно отследить из-за нестандартных протоколов связи.

Из-за анонимности нельзя вернуть потерянные биткоины. Например, программист Джеймс Хауэллс потерял свой жесткий диск, на котором хранились данные о 7500 биткоинах. Но так как система биткоин анонимна, у Хауэллса не было возможности доказать, что именно он - владелец потерянных биткоинов. А если человек потеряет свой секретный ключ, система настолько безопасна и анонимна, что восстановить ее невозможно.

Хакеры и их новые вирусы

Новые технологии порождают новые угрозы и вирусы. А некоторые алчные хакеры придумали, как можно заработать на криптовалюте. Помимо того, что биткоин-кошелек может быть украден из-за уязвимости операционной системы компьютера, хакеры придумывают новые средства добычи криптовалют. "Лаборатория Касперского" заявила о существовании вирусов-майнеров и около 9000 компьютеров, зараженных этим вирусом.

Антон Иванов, эксперт по антивирусам "Лаборатории Касперского", рассказал DW, что основной способ установки вируса-майнера - это инсталляторы рекламного программного обеспечения (ПО), распространяемые с помощью социальной инженерии. Пользователь ищет легальное ПО в интернете. Но на поисковой выдаче ему попадаются ссылки на вредоносные ресурсы, где он и скачивает данное вредоносное программное обеспечение под видом нормальной программы.

После того как вирус установлен, он начинает производить вычислительные операции на компьютере жертвы. В результате этого злоумышленник получает вознаграждение, переводимое на его кошелек. Используются различные механизмы сокрытия вируса. Есть виды вирусов, которые приостанавливают процесс майнинга (добычи криптовалюты), если пользователь запускает определенные приложения (игры, графические редакторы и т.д.). Поэтому работа вируса-майнера не всегда заметна.

Антон Иванов отметил, что для обнаружения вируса-майнера следует обратить внимание на производительность компьютера и увеличившиеся счета за электричество, так как компьютер, работающий на полную мощность, потребляет больше энергии. Чтобы удалить вирус-майнер, необходимо установить защитную программу. Вручную программу-вирус убрать почти невозможно, так как она способна восстановиться в системе. Иванов заверил, что все продукты "Лаборатории Касперского" уже могут справиться с этой группой вирусов.