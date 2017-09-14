Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил довольно приятную новость после испытаний на полигоне Гончаровское в Черниговской области.

"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня испытали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - сказал Турчинов.





В марте этого года командование и руководящий состав полков Сил специальных операций ВС Украины лично ознакомились с продукцией частных оборонных компаний, которая предлагается для оснащения украинского войска. Среди них был "Сокол", который очень заинтересовал военных.

Что такое "Сокол"

Как сообщает Defense Express, "Сокол" основывается на проекте ПАО "Черниговский завод радиоприборов", который, в свою очередь, реализуется совместно с польской компанией WB Electronics SA.

Его разработка осуществляется с участием частных компаний, которые входят в "Лигу оборонных предприятий Украины".

Комплекс состоит из двух беспилотных комплексов с польским корнями. Недавно Depo.ua подробно описывал ударный беспилотник Warmate. Он может поражать цели на расстоянии до 30 км. Его максимальное время нахождения в воздухе - 30 минут, а скорость - 80 км/час. Стоимость Warmate - около $12 тыс. Warmate представляет собой аппарат из композиционных материалов с электрическим двигателем. WB Electronics разработали его в двух вариантах и он был испытан во втором квартале 2015 года. Снаряд может запускаться с переносных пусковых установок или воздушных носителей, в том числе с беспилотных. Управление и наведение БПЛА на цель осуществляет оператор. Первый вариант представляет собой одноразовый боеприпас с массой, по разным данным, от 0,7-1,3 до 4 кг с дневным оптическим датчиком. При размахе крыла 1,4 м может совершать полет продолжительностью до 40 минут на дальность до 10 км. Боеприпас несет боеголовку массой до 0,7 кг с осколочной или кумулятивной боевой частью.

Второй вариант боеприпаса многоразовый, для ведения разведки и ограниченного поражения противника. Он оснащен двухканальным датчиком, с дневной ИК оптикой и устройством для лазерной подсветки цели. Масса в этом варианте составляет 200 м

Небольшие размеры и использование конструкционных материалов обеспечивают малозаметность боеприпаса средствами радиолокационной разведки.

Другим является разведывательный FlyEуе, с помощью которого можно осуществлять разведку на расстоянии 50 км.

"Сокол" размещен на нескольких бронеавтомобилях "Козак-2М" предприятия "Практика".

На "Черниговском заводе радиоприборов" утверждали, что они будут предлагать расширенную линейку боеприпасов для ударных "беспилотников", которая будет включать четыре типа боевых частей:

- фугасного действия (HEW, масса взрывчатого вещества - 1350 гр., площадь поражения - в пределах 50 м.кв.);

- осколочно-фугасного действия (BFW, масса взрывчатого вещества - 530 гр., готовые поражающие элементы весом 2 г. - 524 шт, площадь поражения - в пределах 70 м.кв.);

- кумулятивного действия (CW, масса взрывчатого вещества - 1100 гр., бронепробиваемость - 100-120 мм гомогенной брони);

- зажигательного действия (ІW масса взрывчатого вещества - 530 гр., температура горения - 2000 градусов, зона эффективного уничтожения - в пределах 70 м.кв).

Как сообщал Сергей Згурец, на выставке вооружений в Эмиратах IDEX-2017 на стенде WB Electronics SA, похожий разведывательно-ударный комплекс предлагался покупателям под названием "Swarm". Правда, данные по дальности оражения целей не указывались. При этом представитель компании в разговоре признал, что ключевая составляющая комплекса "Swarm" - ударный Warmate - на вооружение польской армии не принят. Причин он не объяснил, хотя оптимистично добавил, что уже подписан контракт на закупку Warmate одной из стран Ближневосточного региона.

Как оказалось, этой страной стала Украина.