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Дроны-камикадзе: Какре оружие Украина купила в Польше
09:40 08.09.2017 |
Как сообщил 5 сентября 2017 года польский веб-ресурс www.defence24.pl на выставке оборонной промышленности MSPO - 2017, которая проходит в городе Кельце, украинская ГК "Спецтехноэкспорт" заключила контракт на закупку для вооруженных сил Украины партии беспилотных баражируючих боеприпасов Warmate. Их производит польская частная компания WB Electronics SA детали контракта не раскрываются.
Стоит напомнить, что в декабре 2016-го на полигоне Гончаровск под Черниговом украинские военные протестировали боевые беспилотные комплексы - как наземные, так и воздушные. И тогда речь шла о боеприпасах Warmate.
Секретарь СНБО Александр Турчинов в тот момент заявил, что именно такое оружие необходимо на передовой. Хотя, по сути, ударный беспилотник с Warmate был представлен еще в 2016-м году на полигоне Девички. Его видел даже Порошенко. Звучали заявления о планах их производства для вооруженных сил Украины на ОАО "Черниговский завод радиоприборов" и проектах различного применения, например, на разведывательно-ударном комплексе "Сокол", который включает элементы ударного беспилотного авиационного комплекса WB Electronics Warmate на бронеавтомобиле. Сейчас дело дошло до закупки.
Что такое Warmate
Warmate представляет собой аппарат из композиционных материалов с электрическим двигателем. WB Electronics разработали его в двух вариантах и он был испытан во втором квартале 2015 года. Снаряд может запускаться с переносных пусковых установок или с воздушных носителей, в том числе беспилотных. Управление и наведение БПЛА на цель осуществляет оператор.
Первый вариант представляет собой одноразовый боеприпас с массой, по разным данным, от 0,7-1,3 до 4 кг с дневным оптическим датчиком. При размахе крыла 1,4 м может совершать полет продолжительностью до 40 минут на дальностью до 10 км. Боеприпас несет боеголовку массой до 0,7 кг с осколочной или кумулятивной боевой частью.
Второй вариант боеприпаса многоразовый для ведения разведки и ограниченного поражения противника. Он оснащен двухканальным датчиком, с дневной ИК оптикой и устройством для лазерной подсветки цели. Масса в этом варианте составляет 200 м.
Небольшие размеры и применение конструкционных материалов обеспечивают малозаметность боеприпаса средствами радиолокационной разведки.
Стоимость Warmate - около $12 тыс.
Чем поможет ВСУ
Warmate позволит ВСУ не только вести разведку, но и наносить удары по вражеским расчетам, которые будут нести угрозу позициям и жизни военнослужащих ВСУ. Правда, ощутимый вред врагу при помощи этих дронов нанести будет трудно, впрочем, применяя их, вполне возможно осуществлять пожары и взрывы на складах с боеприпасами, уничтожая их.
Существует ли альтернатива в Украине
Еще в 2016-м году была представлена модель украинского ударного дрона "Ятаган-2". Беспилотник способен нанести точечный удар на расстоянии до 3 км. Принцип действия ударного дрона в доставке заряда взрывчатки (1 кг) к цели и уничтожения, путем прямой атаки. По своей сути - это дрон-камикадзе.
Он сложен изнутри, состоит из трубы с крыльями, которые разворачиваются сразу, как только устройство взлетает. Вместе с сумкой для переноски и пусковой установкой, он легко помещается в рюкзаке. Также ударный дрон "Ятаган-2" может запускаться с руки или использоваться в качестве ударного на новых бронетранспортерах и боевых машинах пехоты. Время активной работы - 12 минут. Это, на самом деле, главный его недостаток.
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