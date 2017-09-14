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Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в кассации на штраф АМКУ в $6,6 млрд
12:40 14.09.2017 |
Верховный суд Украины не принял в производство заявление ПАО "Газпром" о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2016 года, которым подтверждены решения судов низших инстанций о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на российскую компанию в размере 85,966 млрд грн.
"Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. В соответствии со статьей 11121 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным", - говорится в определении ВСУ.
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