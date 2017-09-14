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Коррупция и недоверие к судебной системе второй год кряду являются основными преградами для инвестиций в Украину - опрос
Широкомасштабная коррупция и отсутствие доверия к судебной системе, как и в прошлом году, являются основными преградами для инвестирования в Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвесткомпанией "Драгон Капитал" (Киев) и Европейской бизнес ассоциацией.
Как сообщается в совместном пресс-релизе организаций, респонденты по 10-бальной шкале важности оценили указанные преграды в 8,5 и 7,5 балла соответственно (оценки соответствую прошлогодним - ИФ).
На третье место в ренкинге вышел фактор монополизации рынков и захвата власти олигархами (5,9 балла), тогда как военный конфликт с Россией и непрогнозируемый валютный курс (по 5,6 балла) соответственно опустились на четвертую и пятую позиции.
Репрессивные действия правоохранительных органов занимают шестую позицию в ренкинге препятствий для инвестиций (4,6 балла).
"Это связано с массовыми случаями неправомерных действий прокуратуры, СБУ и полиции в отношении украинских компаний, о которых вспоминают инвесторы", - отмечено в документе.
Остальные позиции заняло постоянное изменение нормативного регулирования, сложное администрирование налогов и валютные ограничения. Только после них опрашиваемые отметили низкую покупательную способность населения, связанную с кризисом и слабым экономическим ростом.
Помимо этого, согласно результатам исследования немного возросла по сравнению с показателем 2016 года доля иностранных инвесторов, которая несмотря на все барьеры, приняла решение инвестировать в Украину и тех, кто активно ищет возможности для бизнеса в стране.
"Таким образом, несмотря на негативные факторы, Украина остается потенциально интересной государством для привлечения инвестиций", - отмечают "Драгон Капитал" и Европейская бизнес ассоциация.
Для улучшения инвестиционного климата, по мнению инвесторов, первоочередными действиями правительства должны стать: эффективная антикоррупционная деятельность (включая уголовное преследование должностных лиц любого ранга и судей за коррупцию), обеспечение верховенства закона для правоохранительных органов, реформа и перезапуск судебной системы, а также своевременное выполнение программ Международного валютного фонда.
Такие факторы, как налоговые каникулы для новых инвесторов, улучшение инфраструктуры, или отмена моратория на продажу земель, являются не столь важными для инвесторов, как вышеуказанные реформы.
"К сожалению, отсутствие верховенства права, коррупция в судах и правоохранительных органах продолжают нивелировать призывы руководства страны инвестировать и создавать рабочие места в Украине", - цитируется в пресс-релизе генеральный директор "Драгон Капитал" Томаш Фиала.
"Традиционно рейтинг проблем, которые волнуют инвесторов и препятствуют здоровому развитию экономики страну, возглавили коррупция и недоверие бизнеса к эффективности судебной системы. Мы как организация, представляющая бизнес в Украине, с каждым годом усиливаем риторику, все громче говорим о необходимости активных действий по противодействию коррупции, в том числе политических действий и решений. Справедливость и прозрачность не может быть выборочным, страна не должна иметь двойных стандартов, жесткая антикоррупционная политика должна распространяться на всех, на чиновников и судей. Инвесторы открыто и громко говорят об этом. Политики должны, наконец, обратить на них внимание", - отметила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.
В документе уточняется, что опрос проведен организациями при поддержке Центра экономической стратегии в период с 30 августа по 7 сентября 2017 года. Всего в опросе приняли участие 77 респондентов, в том числе портфельные и прямые инвесторы, которые уже имеют инвестиции в Украине или только планируют инвестировать в страну. Опрос проводила компания GfK Ukraine путем онлайн-интервью.
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