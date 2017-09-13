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НБУ 13 сентября продал $6 млн через запрос лучшего курса
22:30 13.09.2017 |
Безналичный курс доллара продолжает расти третий день подряд. 13 сентября он прибавил еще 5 копеек, и зафиксировался в рамках 26,09-26,10 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Нехватка валюты ощущалась с самого утра, и по мере увеличения спроса на доллар, его цена поднималась все выше.
«Открывался рынок на уровне 26,02-26,06 грн./$. По мере выхода на торги покупателей американской валюты котировки выросли до 26,08-26,11 грн./$. И проходили в этом диапазоне до обеда, а во второй половине дня росли до 26,08-26,12 грн./$», - рассказала UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
Валютный дефицит покрывал Национальный банк. По словам заместителя директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олега Ропяка, по запросу наилучшего курса он сегодня продал $6 млн. в диапазоне от 26,10 грн./$ до 26,1035 грн./$.
Говорят, что значительную часть этой суммы приобрел Приватбанк - чем удивил многих. Ведь обычно национализированный банк является главным продавцом СКВ на межбанке наравне с ПУМБом. Донецкий банк, кстати, сегодня активно продавал доллар. Делал это вместе с Укргазбанком (скорее всего в интересах своего главного клиента - НАК «Нафтогаз»), ING Bank, Райффайзен Банком Аваль и Креди Агриколь Банком. Из числа покупателей валюты выделяли Альфа Банк и УкрСиббанк.
Общий объем торгов подрос со вчерашних $296,80 млн. до $318,62 млн.
«Аграрии уже не задают тон на валютном рынке, металлургическая отрасль больше заводит доллара в страну. Пока сталевары сегодня активно продавали - межбанку удавалось сбалансировать спрос и предложение, но как только они закончили и свернули операции, курс доллара пошел вверх. Аграрии не смогли предложить импортерам такой же объем продажи, как летом. Хотя дефицит на уровне $6 млн. не считаю значительным и тем более тревожным», - объяснил UBR.ua ситуацию Юрий Гриненко.
Впрочем, доллар не продают не только из-за того, что его нет. Многие экспортеры придерживают валюту: ведь, согласно действующему законодательству, они не обязаны выбрасывать на межбанк все свои поступления в СКВ. Обязательная продажа составляет 50%. Остальные 50% можно придерживать и продавать, когда захочешь.
«Экспортеры сегодня были менее активны, чем предполагалось и многие воздерживались от продажи доллара в ожидании более выгодного курса», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Продолжал на межбанк давить и наличный рынок.
«Вчера цена наличного доллара достигала 26,07-26,13 грн./$ - приблизилась к межбанку, который на тот момент подошел к 26,07 грн./$. Тем не менее сегодня с утра в наличном сегменте произошло временное подорожание валюты и это не могло не повлиять на безналичные котировки. Там лишь к вечеру произошел откат, говорят из-за дефицита гривневого ресурса (к середине месяца нередко происходит вымывание наличной массы)», - заметил Юрий Гриненко.
Дефицит сохранится
Банкиры не ждут завтра от экспортеров крупных распродаж. Потому снова прогнозируют распродажу золотовалютных резервов НБУ.
«Думаю, в четверг тренд удержания доллара экспортерами сохранится, несмотря на острую потребность в гривне. И мы предполагаем, что Нацбанк выйдет завтра в открытый рынок с продажей валюты для удержания курса», - спрогнозировал Олег Куринной.
Он прогнозирует 14 сентября торговлю в рамках 26,0-26,10 грн./$.
Юрий Гриненко допускает старт межбанка даже выше - на 26,07-26,12 грн./$. Но рассчитывается на достаточно спокойную торговлю.
Менялы взвинчивают цены, а Укргаз распродает
На легальном наличном рынке минимальная стоимость доллара на продаже людям просела сразу на 3 копейки, и находилась в рамках 26,18-26,20 грн./$. И этот диапазон держали не только небанковские финучреждения и несколько небольших банков (МетаБанк, Банк Глобус), но и госучреждение - Укргазбанк.
По всему видно, что «Нафтогаз» выделил ему крупную партию долларов, и банк не захотел всю выбрасывать на безналичный рынок. Ведь в кассе можно продавать на 8 копеек дороже, и там должны с руками отрывать. Банкиры говорят о заметном росте спроса на наличный бакс со стороны населения.
Самым популярным курсом продажи доллара стал диапазон 26,25-26,30 грн./$. В нем работало большинство средних и крупных розничных банков: УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Альфа Банк, ОТП Банк, Проминвестбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Приватбанк.
Максимальным ценником 14 сентября стала продажа по 26,50-26,55 грн./$, но с ней выходили единицы (ВТБ Банк, Альпари Банк).
Выкупали доллар у людей в рамках 25,70-26,15 грн./$.
С очень высоких цен начали в среду торговлю нелегальные менялы - 26,09-26,30 грн./$. Только часам к 11 черный рынок просел к 26,16-26,27 грн./$, а после этого котировки откатывались уже резвее: сначала к 26,15-26,25 грн./$, а затем и к 26,15-26,22 грн./$.
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