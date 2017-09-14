Зачем Путину напоминают о преступлениях в Сирии

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Новые жертвы в Сирии, летальное оружие, «голубые каски» и даже оскорбление в журнале нагнетают обстановку.

Информационное пространство полнится сообщениями о новых зверствах российской военной авиации в Сирии. На днях Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека проинформировал о гибели 69 мирных жителей за последние три дня в ключевой для режима Асада провинции. В организации заявляют, что вина лежит на российской авиации, которая нанесла удар по 40 паромам, перевозившим через Евфрат людей, покидавших город Аль-Булиль. Глава британо-сирийской группы наблюдателей Рами Абдель Рахман 10 сентября говорил, что были найдены тела девятерых детей.

Дамаск утверждает, что это, мол, были террористы группировки "Исламское государство", бежавшие на тех судах. Что ж, ИГ - привычное объяснение для Кремля и Асада, которому уже давно никто не верит. И бомбят они мирное население с пугающей регулярностью. Так что интерес представляет прежде всего нынешний информационный всплеск. 69 погибших на паромах сирийцев массово разошлись по СМИ: AP, Reuters, BBC, CBS, Rudaw, Gulf News, CBC, Radio Free Europe, The Indian Express, и т. д., и т. п. Географический разброс, как видно, весьма обширен.

Вряд ли стоит списывать на совпадение то, что эти новости разошлись накануне открытия 72-й сессии Генассамблеи. Она страртовала 13 сентября с объявлением министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, принявшего полномочия председателя ГА. Еще одна важная дата - 18 сентября, на которое Белый дом анонсировал обсуждение масштабной реформы ООН, что "напрягло" Кремль, Россия явно получила еще один недвусмысленный сигнал.

Москва в некотором роде пыталась если не нивелировать, то хотя бы немного перебить волну, разогнав свою. Генерал-лейтенант Александр Лапин российским журналистам на авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии радостно заявил, что "боевиков" изгнали с большей части территории государства. И добавил, что нужно "добить" оставшиеся 27 тыс. кв. км. Примечательно, что ожесточенные бои при участии правительственных сил, иранцев и "Хезболлы" из центра Хомса перенеслись в ту самую богатую нефтью провинцию Дейр-эль-Зор, где реку форсировали "дети-джихадисты".

Здесь есть одно "но", которое делает провальными попытки Москвы погасить бум в СМИ. Дело в том, что при виде по соседству в лентах сообщения о гибели десятков сирийцев и заявления РФ о триумфе, возникает вопрос: если вы освободили от ИГ 85% территории, и продолжаете освобождать, какого лешего тогда бомбите гражданских? Или от кого тогда освобождается Сирия? На самом же деле фактически информационная масса "69 сирийцев" оказалась больше, и ее гравитация в итоге притянула к себе эти самые "85%".

С таким фоном сессия ГА для главы МИД РФ Сергея Лаврова и других делегатов из России точно не будет простой. Главе российской дипломатии, конечно, не привыкать к упрекам и давлению. Однако, помимо дискомфорта для делегации из России, сирийский вопрос может стать прологом для попытки Запада вынудить россиян пойти на уступки.

Особенно если учесть, что параллельно вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе после встреч в Вашингтоне сделала ряд важных заявлений. Во-первых, по ее словам, США готовы финансово поддержать миротворческую миссию ООН на Донбассе. В качестве исключения на фоне планов Белого дома по сокращению взносов в ООН.

"Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты", - сказала вице-премьер.

К тому же, напомним, Госдепартамент и канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне прямым текстом заявили, что миротворцы должны стоять не только на линии разграничения, но на всей территории. И Путин в телефонной беседе с канцлером дал предварительное согласие.

К слову, о Меркель. Скандал с "собаками Путина и собакой Путиным" на страницах немецкого Focus вовремя воскресил давнюю обиду на его хамский поступок в отношении канцлера, когда на встрече в 2007 г. хозяин Кремля пугал ее своей нынче покойной лабрадором Кони. Определенно это "поможет" напряженности в переговорах с российской делегацией на полях Генассамблеи.

Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин.

Во-вторых, нервозности добавит и неугасающая тема предоставления Украине американского оружия, пусть и подогретая Климпуш-Цинцадзе несколько пространной конструкцией: "Мы подошли очень близко к принятию такого решения Соединенными Штатами".

Безусловно, явной взаимосвязи между сирийской темой, миротворцами на Донбассе и летальным оружием нет. Но все вместе взятое весьма смахивает на умелое использование информационных приемов с целью создать нужную атмосферу и задать тон беседам, что типично для западной дипломатии и внешней политики в целом.