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Курс доллара на межбанке растет на активных закупках заправщиков
21:31 12.09.2017 |
Рост спроса на безналичный доллар 12 сентября вылился в его подорожание на 3 копейки - до 26,03-26,05 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Торговля шла с переменным успехом: до обеда на межбанке наблюдался стабильный, но не запредельный спрос. Продаж экспортеров вполне хватало для его покрытия, хотя котировки и раскачивали при любой возможности.
«Открывался рынок у отметки 26,0-26,03 грн./$. После чего котировки снизились до 25,99-26,02 грн./$, но уже к 11 часам вернулись к 26,01-26,04 грн./$. И проходили в этом диапазоне до обеда», - уточнила UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
Выше курс доллара вырос после активизации покупателей во второй половине дня.
«Активизировались импортеры и спрос на валюту превысил предложение. Это провоцировало рост курса до 26,04-26,06 грн./$», - заметил Олег Куринной.
Также как и вчера, из числа покупателей валюты финансисты более всего выделяли нефтетрейдеров, которые на фоне роста мировых цен на топливо стали активнее закупать за границей бензин и дизель.
Новый курсовой прогноз власти на следующий год не сильно впечатлил валютный рынок.
«На курс доллара, который заложил Минфин в проект госбюджета-2018 рынок отреагировал спокойно. Однако пока рано говорить о реакции рынка так как прогноз достаточно долгосрочный. По нашему мнению, Минфин заложил достаточно осторожный прогноз курса доллара, мы надеемся на более оптимистичный сценарий изменений курса гривны», - считает Куринной.
Общие объемы продажи валюты немного подросли: со вчерашних $250,08 млн. до $296,80 млн. Тем не менее, финансисты отмечают нежелание экспортеров распродавать свои валютные запасы.
«Это привычная для сентября история: импортерам нужно больше валюты после роста бизнес активности, а экспортеры не готовы распродавать всю выручку накануне возможного подорожания доллара. Все хотят продаваться по максимально выгодному курсу. Рынок ориентируется на прогноз Минфина на 2017 г. - 27,2 грн./$», - отметил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Крупные распродажи СКВ ждут лишь при возникновении необходимости.
«Фактором, что повлияет на курс валют завтра, будет потребность экспортеров в гривне для выплат зарплат, что может ситуативно укрепить гривну», - заверил Олег Куринной.
Он спрогнозировал завтра торговлю на межбанке в рамках 25,98-26,02 грн./$.
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