К чему может привести снижение портовых сборов

Дмитрий Уляницкий / РБК-Украина

Кабинет министров снизил основные портовые сборы до 20-75%. Опрошенные РБК-Украина эксперты позитивно оценивают этот шаг правительства, поскольку считают, что это приведет к снижению затрат на поставку украинских товаров на внешние рынки. Но даже после этого решения Кабмина портовые сборы в Украине будут выше, чем в портах-конкурентах. Это не позволит рассчитывать на резкий рост перевалки через наши порты, в частности, транзитных товаров.



Ставки на понижение

В среду, 6 сентября, Кабинет министров своим постановлением поручил Министерству инфраструктуры совместно с несколькими другими ведомствами в двухмесячный срок предпринять меры по снижению до 20% основных портовых сборов с 1 января следующего года. В частности, будут снижены корабельный, канальный, маячный, санитарный, якорный, причальный и административный портовые сборы.

По словам руководителя отдела стратегического планирования и развития Администрации морских портов Украины (АМПУ) Владимира Шемаева, своим решением правительство также обязало в двухмесячный срок снизить портовые сборы, которые платят судовые агенты по поручению судовладельцев за пользование портовой инфраструктурой, в частности, акваторией, каналами постановкой на причал и т.д.

"Эти сборы необходимы АМПУ для того, чтобы поддерживать в хорошем состоянии причалы, акваторию и другие стратегические объекты портовой инфраструктуры, а также заниматься их развитием, - рассказывает Владимир Шемаев. - В Украине объективно эти сборы выше, нежели в соседних странах, к примеру, в Болгарии, Румынии, Турции, что негативно влияет на привлекательность перевалки через украинские порты, к примеру, транзитных грузов, а также на себестоимость украинских товаров на мировых рынках. Ведь, в конечном счете, затраты на уплату портовых сборов ложатся в цену перевозимой продукции".

Но снижение портовых сборов может негативно сказаться на бюджете АМПУ. В финплане на 2017 год запланированы поступления в 5,3 млрд гривен от портовых сборов. Таким образом, АМПУ в 2018 году в случае 20-процентного снижения портовых сборов, администрация портов недополучит 1,06 млрд гривен. Чтобы этого избежать, правительство этим же постановлением снизило с 2018 года отчисление доли чистой прибыли в госбюджет для АМПУ с 75% до 50%. Документ принят с условием однодневного согласования с Министерством финансов.

По словам Владимира Шемаева, в случае снижения ставок портовых сборов без сокращения нормы отчислений до 50% у АМПУ не хватало бы средств на капитальные инвестиции, в том числе для реализации инвестиционных обязательств в рамках совместных проектов с частными инвесторами.

Но в случае снижения нормы отчисления с 75% до 50% государство может недополучить в госбюджет от администрации портов около 0,8 млрд гривен. В 2017 году АМПУ планирует получить 3,2 млрд гривен чистой прибыли, из которых 2,4 млрд гривен, или 75%, обязано перечислить в госбюджет. В случае сохранения таких плановых показателей в 2018 году и 20%-ого снижения портовых сборов, АМПУ обязана будет перечислить в госбюджет около 1,6 млрд гривен, то есть на 0,8 млрд гривен меньше, чем в 2017 году.

В свою очередь, по словам Владимира Шемаева, государство недополученный доход в госбюджет от снижения портовых сборов планирует компенсировать в течение двух-трех лет за счет роста грузооборота.

Помимо того, в среду, 6 сентября, Кабмин еще одним своим распоряжением снизил портовые сборы на 75% ставки портовых сборов на нефтеналивные суда, которые осуществляют перевозку транзитной нефти с использованием морского нефтетерминала "Пивденный".

Опрошенные РБК-Украина эксперты позитивно отзываются об инициативе правительства, указывая на то, что это приведет к снижению затрат на перевозку экспортных украинских грузов. В свою очередь это позитивно скажется на заработках отечественных производителей. Кроме того, следует ожидать снижения цен на импортируемые товары, в частности, уголь.

Так, советник по экономической политике проекта IFC "Реформирование инвестиционного климата Украины" Олег Нивьевский говорит, что в результате снижения портовых сборов стоимость судозахода в украинские порты снизится на эту же величину. "К примеру, стоимость судозахода судна типа Panamax (крупное судно водоизмещением примерно 65 тыс. тонн, - ред.), которым часто возится зерно из украинских портов, может достигать 300 тыс. долларов. После уменьшения портовых сборов на 20% он снизится на 60 тыс. долларов", - отмечает Олег Нивьевский.

По его словам, экономия на портовых сборах приведет к повышению цен закупочных цен на зерно для отечественных сельхозпроизводителей. "Но это снижение будет очень незначительным. К примеру, в цене зерна доля портовых сборов составляет 2-4 доллара. При нынешней средней цене в 150 долларов экономия после снижения портовых сборов составит около 0,4-0,8 доллара, - отмечает Олег Нивьевский. - Эта экономия дополнительно распределится между трейдерами и производителями зерна. Поскольку в зерновом трейдинге конкуренция существенная, то есть основания предположить, что вся эта экономия попадет к производителям".

По подсчетам советника IFC, если учесть, что в прошлом маркетинговом году было экспортировано более 40 млн тонн зерна, то сельхозпроизводители получат 16-32 млн долларов дополнительного дохода, что в свою очередь может быть инвестировано в производство и дальше в дополнительный грузопоток для портов.

Но эксперты обращают внимание, что 20-процентного снижения недостаточно для того, чтобы кардинально повлиять на рост конкурентоспособности украинских товаров на мировых рынках.

"Стоимость судозахода в украинский порт Южный более чем в четыре раза больше, чем в среднем в Черном море и в 4,5 раза больше, чем у портов-конкурентов (австралийский Хей Поинт, канадский Ванкувер, бразильский Тубарао). Мало того, в Украине наибольшее количество видов сборов среди портов - конкурентов и по сравнению со странами-соседями в Черном море, - рассказал РБК-Украина консультант "Центра транспортных стратегий" Андрей Исаев. - Например, в порту Тубарао, который является конкурентом украинских портов по экспорту железорудного сырья, - всего два вида сборов. Если это перевести в стоимость транспортировки одной тонны продукции, то украинские экспортеры из-за высокой стоимости судозахода платят на 1-1,5 доллара за тонну больше, чем бразильские". По его словам, уменьшения сборов на 20% недостаточно. "После снижения наши портовые сборы все равно будут выше на 0,6-0,8 долларов за тонну железорудного сырья", - уточнил Исаев.

Вместе с тем, снижение портовых сборов может позитивно повлиять на стоимость импортируемой продукции, в частности, уголь. "За счет этого шага Украина вряд ли сможет закупать больше иностранного угля, но это позволит немного снизить цену на него. Ведь она включает в себя стоимость самого угля плюс расходы на фрахт судна, в который входят портовые сборы. Чем они меньше, тем меньше стоимость перевозки. Благодаря снижению портовых сборов одна тонна импортируемого угля может снизиться примерно на 0,5%", - считает бывший член НКРЭКУ, эксперт Андрей Герус.

Вместе с тем, снижение портовых сборов может позитивно повлиять на стоимость импортируемой продукции, в частности, уголь. "За счет этого шага Украина вряд ли сможет закупать больше иностранного угля, но это позволит немного снизить цену на него. Ведь она включает в себя стоимость самого угля плюс расходы на фрахт судна, в который входят портовые сборы. Чем они меньше, тем меньше стоимость перевозки. Благодаря снижению портовых сборов одна тонна импортируемого угля может снизиться примерно на 0,5%", - считает бывший член НКРЭКУ, эксперт Андрей Герус.

Но снижение ставок сборов вряд ли повлияет на значительный рост транзита через украинские порты. "Привлекательность портов вырастет, однако рассчитывать на ощутимый рост транзита я бы не стал", - говорит Андрей Исаев. Подобного мнения придерживается и Олег Нивьевский: "Трудно сказать окажет ли снижение на 20% портовых сборов влияние на рост транзита через украинские порты. Даже после снижения портовых сборов в украинских портах они будут выше, нежели в соседних странах, с которыми мы конкурируем за транзитные грузы".

В то же время запоздалыми называют эксперты скидки, введенные для нефтеналивных судов. "Эти скидки нужны были еще в прошлом году, когда во время белорусско-российского нефтяного кризиса Азербайджан планировал поставлять нефть для Беларуси через порт "Южный". Во время прошлогоднего визита Петра Порошенко в эту страну руководство Азербайджана просило Украину о введении таких скидок. Если бы тогда Украина ввела эти льготы, мы могли бы рассчитывать на то, чтобы закрепиться в этом сегменте белорусского нефтяного рынка в статусе транзитера нефти", - считает директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.