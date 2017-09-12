На межбанк давит рост спроса на наличный доллар

Новая неделя на межбанке началась с небольшого удешевления американской валюты: 11 сентября его курс доллара потерял 3 копейки, и закрепился к вечеру 26,050-26,02 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

День начинался выше - в рамках 26,02-26,05 грн/$, и котировки раскачивались достаточно активно со провалами до 25,98-26,0 грн/$. Тем не менее финансисты больше не говорили о каком-то ажиотаже и значительном валютном дефиците.

Хотя валютные продажи экспортеров сегодня уступали пятничным объемам: сократились с $318,42 млн. до $250,08 млн.

Если раньше импортеры кидались на любой доллар, то теперь старались переждать рост валютного курса - снимали заявки на покупку. Приобретали ее в основном те, кому нужно было оперативно завозить товар. Говорят, что сейчас активнее всего это делают поставщики топлива на АЗС.

В тоже время экспортные поступлений компаний немного сократились.

«Доллар, поступивший на счета аграриев от продажи зерна, в основном уже продан. Сейчас компании ждут поступлений от кукурузы. Они еще не пришли, но ожидаются уже вот-вот. Активнее валюту сейчас продают металлурги», - объяснил Гриненко.

Из числа крупнейших продавцов доллара в понедельник выделяли ПУМБ, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей - Ситибанк и Креди Агриколь Банк. Чаще всего экспортеры реализовывали необязательную часть валютной выручки при нехватке гривни на счетах, в остальных случаях пытались ее придержать. До роста курса.

«Основными продавцами валюты сегодня были экспортеры, которым нужна гривна для выплат зарплат», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что утешает - на межбанке не видно госкорпорации «Нафтогаз», которая в предыдущие годы регулярно скупала доллара под подготовку к отопительному сезону.

«Нафтогаза» с крупными покупками валюты не видел. Как раз наоборот, - на прошлой неделе он даже немного продавал доллар. Куда более важным фактором сейчас стал наличный. Люди перестали активно сбрасывать валюту, и та больше не перетекает на межбанк. Украинцы начали скупать наличный доллар, причем, в обменниках. После того как в Приват24 был закрыт безналичный сервис по покупке доллара, клиенты стали чаще обращаться в кассы», - отметил Юрий Гриненко.

О наличном факторе говорят и другие эксперты.

«На рынок давит рост спроса на наличный доллар. Ну и, конечно же, работают сезонные факторы: после того, как все повыходили с отпусков, активизировались валютные покупки импортеров. В тоже время экспортеры не торопятся расставаться с дорожающей валютой. Все это в совокупности влияет на курс», - сказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

12 сентября финансисты ждут повышения интереса к СКВ.

«По нашему мнению, завтра возможен рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также на наличном рынке, что может повлиять на межбанк», - считает Олег Куринной.

Он спрогнозировал во вторник торговлю в рамках 26,00-26,05 грн./$.

Более оптимистично настроен Юрий Гриненко: «Думаю, старт межбанк завтра произойдет в рамках 25,99-26,03 грн./$. Торговля может постепенно уравновешиваться, а котировки - выравниваться. Курсовой всплеск в начале сентября был вызван сплетением сразу нескольких факторов. Сначала Нацбанк разрешил форвардные операции, затем Госказначейство выплатило НДС, и инвесторы вышли покупать дивиденды. Причем, заявки на покупку доллара скопились после Дня независимости. Ну и в довершении всему была отключена покупка валюты на Приват24. Наличный рынок заметно повлиял на межбанк. Но, думаю, что как только люди успокоятся и перестанут активно скупать доллар, межбанк сможет также выровняться».

11 сентября минимальная стоимость продажи наличного доллара на легальном рынке просела на несколько копеек, и достигла 26,20-26,21 грн./$. По ней работали не только небанковские учреждения и небольшой Банк инвестиций и сбережений, но и некоторые крупные банки. Такие, например, как Альфа-Банк.

Достаточно много банков продавали валюту в рамках 26,25-26,30 грн./$: Банк Пивденный, Укрсоцбанк, БТА Банк, Марфин Банк, ОТП Банк, Укргазбанк.

Хотя многие финансисты продолжали держать максимальные ценники - 26,50-26,60 грн./$: Ощадбанк, ВТБ Банк, Аркада, Мегабанк.

Выкупали доллар у людей сегодня в рамках 25,85-26,15 грн./$.

Очень сильно валютный курс раскачали нелегальные менялы. С самого утра они взвинтили цену черного рынка до 26,20-26,37 грн./$, только к обеду она просела к 26,23-26,31 грн./$. А более существенно откатилась ближе к вечеру: сначала к 26,22-26,24 грн./$, а затем и к 26,17-26,21 грн./$.