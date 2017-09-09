Финансовые новости
- |
- 09.09.17
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
К управлению украинской ГТС проявляют интерес 4 крупные мировые компании, - Коболев
23:23 08.09.2017 |
К управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) проявляют интерес четыре крупные мировые компании. Об этом сегодня в эфире "5 канала" сообщил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"У нас есть четыре, конкретные интересанты. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию наибольших. Они являются владельцами и операторами больших (газотранспортных) систем в Европе", - заявил Коболев.
По его словам, для них это является стратегически интересным и потенциально - финансово интересно.
"Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", - резюмировал глава "Нафтогаза".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|К управлению украинской ГТС проявляют интерес 4 крупные мировые компании, - Коболев
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в августе замедлился до 0,4%, в годовом измерении ускорился до 23,6% - Госстат
|Дефляция в Украине в августе составила 0,1% - Госстат
|Инвестиционные эксперты оценивают объем нового выпуска евробондов Украины в пределах $2-2,5 млрд
|Что и как приватизируют в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чем "школьное " перемирие" на Донбассе отличается от прошлогоднего
|Дроны-камикадзе: Какре оружие Украина купила в Польше
|Когда закодируют бесплатные каналы на спутнике
|Тарас Чорновіл: Просто треба уважно вслухатися в виступи юлиних адептів збереження нинішньої злочинної судової системи
|Украина объявила о выкупе евробондов-2019-2020гг за счет выпуска новых бумаг
|Украинец Павел Гриб находится в Краснодаре, подтверждает МИД, ссылаясь на ФСБ
Это интересно
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом
|Раскрыта внешность самого большого вседорожника BMW
|ZTE Blade A2S: 100-долларовый смартфон с экраном Full HD
|В 2017 году злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более $200 млн
|Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году