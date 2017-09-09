К управлению украинской ГТС проявляют интерес 4 крупные мировые компании, - Коболев

К управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) проявляют интерес четыре крупные мировые компании. Об этом сегодня в эфире "5 канала" сообщил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"У нас есть четыре, конкретные интересанты. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию наибольших. Они являются владельцами и операторами больших (газотранспортных) систем в Европе", - заявил Коболев.

По его словам, для них это является стратегически интересным и потенциально - финансово интересно.

"Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", - резюмировал глава "Нафтогаза".