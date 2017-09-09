Рост цен производителей в Украине в августе замедлился до 0,4%, в годовом измерении ускорился до 23,6% - Госстат

Цены в промышленности Украины в августе выросли на 0,4% после роста на 1,8% в июле и падения на 0,6% в июне, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам августа ускорился до 23,6% с 23,3% по итогам июля, что, однако, ниже показателей предыдущих периодов: 26,3% – по итогам июня, 27,1% – по итогам мая и 35,6% – по итогам апреля.

По данным статведомства, в целом за восемь месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,4%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в августе продукция подорожала на 4,7%, в частности, в добыче сырой нефти - на 7,4%, железных руд - на 6,6%, каменного угля - на 6,0%, камня, песка и глины - на 4,0%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,2%, в т.ч. в производстве продуктов нефтепереработки - на 6,9%, металлургическом производстве - на 2,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 1,8%. В то же время в производстве кокса и коксопродуктов произошло снижение цен на 1,5%, химических веществ и химической продукции - на 1,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 0,9%. При этом в производстве мяса и мясных продуктов рост цен составил 2,7%, переработке и консервировании фруктов и овощей - 1,6%, производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности; хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, а также табачных изделий - 0,9%. В то же время в производстве сахара зафиксировано снижение цен на 0,2%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 3,7%, что обусловлено удешевлением электроэнергии на 4,0%.

Как сообщалось, потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении инфляция по итогам августа ускорилась до 16,2%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в августе 2017 года, %:

август 2017 к июлю 2017 август 2017 к декабрю 2016 август 2017 г. к августу 2016 январь-август 2017 к январю-августу2016 Промышленность всего 0,4 8,4 23,6 30,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 4,7 7,9 39,6 59,9 Добыча каменного угля 6,0 29,5 63,8 39,8 Добыча сырой нефти и природного газа 2,2 4,9 17,9 45,8 Добыча металлических руд 6,0 -4,3 36,1 72,5 Перерабатывающая промышленность 1,2 10,2 20,1 23,0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 0,9 7,3 15,7 16,2 производство мяса и мясных продуктов 2,7 21,7 29,7 21,3 производство молочных продуктов 0,8 7,5 28,2 27,5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 0,9 10,6 15,8 13,1 производство сахара -0,2 10,5 17,8 14,8 производство напитков 0,7 8,7 12,8 13,8 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 3,6 7,2 8,0 4,9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 0,6 5,6 7,1 6,3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 2,9 15,0 63,4 75,4 Производство химических веществ и химической продукции -1,3 12,9 13,9 12,1 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,6 7,1 9,3 8,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,5 8,8 11,7 11,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 2,5 14,3 27,8 36,6 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,0 8,0 10,5 10,7 Производство электронного оборудования 0,8 7,5 11,3 9,7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 0,3 8,7 10,5 10,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 1,8 14,6 18,4 14,8 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха -3,7 1,8 23,8 36,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат