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Рост цен производителей в Украине в августе замедлился до 0,4%, в годовом измерении ускорился до 23,6% - Госстат
21:29 08.09.2017 |
Цены в промышленности Украины в августе выросли на 0,4% после роста на 1,8% в июле и падения на 0,6% в июне, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам августа ускорился до 23,6% с 23,3% по итогам июля, что, однако, ниже показателей предыдущих периодов: 26,3% – по итогам июня, 27,1% – по итогам мая и 35,6% – по итогам апреля.
По данным статведомства, в целом за восемь месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,4%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в августе продукция подорожала на 4,7%, в частности, в добыче сырой нефти - на 7,4%, железных руд - на 6,6%, каменного угля - на 6,0%, камня, песка и глины - на 4,0%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,2%, в т.ч. в производстве продуктов нефтепереработки - на 6,9%, металлургическом производстве - на 2,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 1,8%. В то же время в производстве кокса и коксопродуктов произошло снижение цен на 1,5%, химических веществ и химической продукции - на 1,3%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 0,9%. При этом в производстве мяса и мясных продуктов рост цен составил 2,7%, переработке и консервировании фруктов и овощей - 1,6%, производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности; хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, а также табачных изделий - 0,9%. В то же время в производстве сахара зафиксировано снижение цен на 0,2%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 3,7%, что обусловлено удешевлением электроэнергии на 4,0%.
Как сообщалось, потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении инфляция по итогам августа ускорилась до 16,2%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в августе 2017 года, %:
|август 2017 к июлю 2017
|август 2017 к декабрю 2016
|август 2017 г. к августу 2016
|январь-август 2017 к январю-августу2016
|Промышленность всего
|0,4
|8,4
|23,6
|30,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|4,7
|7,9
|39,6
|59,9
|Добыча каменного угля
|6,0
|29,5
|63,8
|39,8
|Добыча сырой нефти и природного газа
|2,2
|4,9
|17,9
|45,8
|Добыча металлических руд
|6,0
|-4,3
|36,1
|72,5
|Перерабатывающая промышленность
|1,2
|10,2
|20,1
|23,0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|0,9
|7,3
|15,7
|16,2
|производство мяса и мясных продуктов
|2,7
|21,7
|29,7
|21,3
|производство молочных продуктов
|0,8
|7,5
|28,2
|27,5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|0,9
|10,6
|15,8
|13,1
|производство сахара
|-0,2
|10,5
|17,8
|14,8
|производство напитков
|0,7
|8,7
|12,8
|13,8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|3,6
|7,2
|8,0
|4,9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|0,6
|5,6
|7,1
|6,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|2,9
|15,0
|63,4
|75,4
|Производство химических веществ и химической продукции
|-1,3
|12,9
|13,9
|12,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,6
|7,1
|9,3
|8,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,5
|8,8
|11,7
|11,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|2,5
|14,3
|27,8
|36,6
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,0
|8,0
|10,5
|10,7
|Производство электронного оборудования
|0,8
|7,5
|11,3
|9,7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|0,3
|8,7
|10,5
|10,3
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|1,8
|14,6
|18,4
|14,8
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|-3,7
|1,8
|23,8
|36,8
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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