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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В августе дефляция составила 0,1%

 

В августе 2017 года потребительские цены снизились на 0,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,6%, на одежду и обувь - снизились на 2,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,2%, на образование - повысились на 0,1%.

В январе-августе инфляция составила 8,1%.

По сравнению с августом 2016 года в августе 2017 года потребительские цены повысились на 16,2%.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2017 года потребительские цены повысились на 0,2%, в январе-июле инфляция составила 8,2%.

В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.

31 мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.

Изначально Государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.
По материалам: Українські Новини
 

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