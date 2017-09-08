Южанина: Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину авто с иностранной регистрацией обойдется в 1-1,4 тыс. евро

Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1-1,4 тыс. евро. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина в комментарии Еспресо.TV.

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила она.

Южанина сообщила, что это решение касается автомобилей на иностранных номерах выпущенных как после 2010 года, так и после 2000 года.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - подчеркнула глава профильного комитета.

Напомним, ранее представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявляла, что Верховная Рада в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

6-7 сентября под Верховной Радой прошла акция протеста владельцев авто на еврономерах. Главное требование участников акции - изменить правила растаможивания б/у автомобилей. Владельцы авто с еврономерами заявляют, что готовы перерегистрировать машины за умеренную плату.