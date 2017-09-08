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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Когда закодируют бесплатные каналы на спутнике

09:23 08.09.2017 |

Экономика

 Стас Юрасов / ЛІГА.net

На рынке украинского телевидения грядут большие перемены. И телезрителям стоит ожидать много интересных новостей. Во-первых, возможностей принимать украинские каналы бесплатно станет меньше, чего не скажешь о количестве рекламы в эфире. Во-вторых, у Украины есть все шансы в начале 2018 года таки поставить точку в программе перехода на цифровое вещание. Это означает, что надобность в старых эфирных антеннах, которые еще с девяностых торчат на крышах украинских многоэтажек и частных домов, окончательно отпадет. Ведь аналогового сигнала не будет.

Вчера в рамках конференции Цифровое вещание в Украине основные участники отрасли, наконец, собрались вместе и обсудили, как они видят завершение самой скандальной телевизионной реформы - переход на цифровое эфирное ТВ. Напомним, что Кабмин планировал отключить аналоговый ТВ-сигнал в нашей стране до конца июня 2017-го. Но сроки перехода на цифру в очередной раз были сорваны. Пришлось сдвинуть дедлайн на 30 марта 2018 года.

Переход с большим количеством неизвестных

Как выяснилось, даже представители профильного регулятора (Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания) по-прежнему не могут точно гарантировать переход. Это связано с тем, что до сих пор существует множество нерешенных нюансов. Член Нацсовета Александр Ильяшенко, ссылаясь на результаты исследования КМИС (институт социологии), рассказал, что цифровой эфир может оказаться недоступным для 2,4 млн домохозяйств (которые пока не готовы к отключению аналога).

Тем не менее новые сроки отключения старых сетей он называет вполне реальной датой. Его в этом высказывании поддержал Олег Майорников, представитель Госспецсвязи - ведомства, которое является администратором всего процесса. Майорников добавил, что план перехода координирует Кабмин. Новый дедлайн поддержала и 1+1 медиа, которая в начале года вместе с Интером потребовала отсрочки до 2019-го. "Мы за отключение. Это возможно технически", - заявил представитель медиагруппы Андрей Мальчевский. В правительстве подготовку к переходу, по его словам, взял на контроль вице-премьер-министр Степан Кубив. И все сдвинулось с мертвой точки.

Кстати, отключение коснется не всех. Канал общественного вещания (Перший) как социальный вещатель еще некоторое время продолжит распространять аналоговый сигнал, в то время как сигнал частников потухнет.

Но помимо недостатка на руках у украинцев цифровых приставок и современных телевизоров с декодерами есть еще одна проблема - дыры в покрытии единственной цифровой сети Зеонбуд. Ильяшенко упомянул о том, что Зеонбуд вроде бы не против доставить 47 дополнительных передатчиков в проблемных местах. Напомним, что сеть состоит из 166 передатчиков (с учетом Крыма), на которые компания потратила около 1 млрд грн (или $125 млн по старому курсу).

Если у Зеонбуда не найдутся деньги на достройку, есть второй вариант, который обсуждается с компанией. На части ее сети можно произвести специальную техническую настройку передатчиков, благодаря которой, по оценкам представителя 1+1 медиа, можно увеличить покрытие примерно на 15%.

Спутник скоро закодируют?

Еще одна важная новость, которая ожидает украинского зрителя, - это кодировка бесплатных украинских спутниковых каналов. То, о чем так долго говорили отраслевые эксперты, вероятно, произойдет уже в 2018 году. Три из четырех медиагрупп готовы пойти на такой шаг ради развития платного ТВ в Украине.

О том, как будет осуществляться кодировка, в блиц-интервью рассказал директор по стратегическому развитию группы StarLightMedia (СТБ, Новый, ICTV, M1, M2, Оце) Федор Гречанинов.

- Какие глобальные планы по кодировке телевизионного сигнала на спутнике?

- Сегодня три игрока готовы закодироваться: это группы 1+1, МГУ и мы. Интер ищет, на каких условиях.

- Но переговоры с ним тоже ведутся?

- Да, конечно.

- А если говорить о сроках? Какие реалистичные?

- Мы считаем, что это возможно сделать весной следующего года. И мы приложим все разумные усилия, чтобы это произошло. Мы будем к весне полностью готовы. Более точно отключение зависит также от позиции провайдеров платного телевидения. Для того чтобы мы это сделали, необходимо понимать, что мы получим компенсацию связанных с процессом инвестиций и убытков.

- То есть, грубо говоря, цены на пакеты платного ТВ должны увеличиться?

- Они в любом случае должны увеличиться. Потому что такого дешевого pay TV нет, по-моему, нигде. Но, разумеется, провайдерам сложнее повышать цены, когда есть открытый спутник. Кроме того, провайдеры должны получить часть абонентов, которые раньше принимали сигнал бесплатно.

- Кодировка спутникового ТВ произойдет одновременно с отключением аналогового эфирного сигнала?

- Вы же видите, даже Нацсовет не верит в то, что отключение произойдет весной следующего года. Дата отключения аналога уже сдвигалась столько раз, что в общем в это уже мало кто верит. Для зрителей, конечно, было бы комфортно, если бы эти события (отключение аналога и кодировка спутника) разделяло хотя бы полгода. То есть если мы весной закодируем сигнал, отключить аналог осенью - это нормально.

- Можно ли прогнозировать, что в стране появится одна большая спутниковая платформа, которая будет продавать украинские кодированные каналы?

- Сегодня в стране работают две спутниковые платформы: Viasat (1+1 Медиа Игоря Коломойского. - Авт.) и Xtra (МГУ Рината Ахметова. - Авт.). С обеими мы провели переговоры. Собственных планов по созданию третьей платформы у нас пока нет. И к нам не обращались никакие внешние партнеры с идеей о ее необходимости.

- Получается, что у двух медиагрупп есть спутниковая платформа, а для вас не будет? Это нормально для вас?

Да, это нормально совершенно. Это по своей сути другой бизнес. И две медиагруппы решили в нем работать. Мы для себя такого решения не приняли. Не вижу в этом проблемы.

- Вы только с одной платформой договоритесь?

- Нет, мы собираемся работать с одной и с другой, а если появится - то и с третьей. Если, конечно, будет хорошая система кодировки и понятные условия сотрудничества.

- Сколько, по вашему мнению, будет стоить пакет платных украинских каналов на спутнике?

- Зависит от его наполнения. В любом случае должен быть недорогой базовый пакет. Мне сложно сказать, сколько будет стоить. Предположу, что около 50 грн.

- То есть сопоставимо с расценками кабельных провайдеров для абонентов?

- Да, конечно.

- Допустим, произошел переход и теперь у нас в Украине платное телевидение. Бесплатное есть только в цифровом эфире. Не будет ли это вызывать вопросы у абонента? Сосед, поставивший цифровую приставку Т2, получает украинские каналы бесплатно. А я, имея спутниковую антенну, должен за эти же каналы доплатить?

- Прелесть ситуации заключается в том, что если у нас в стране есть хорошее проникновение эфирного ТВ (а оно у нас есть), почти у всех домохозяйств будет выбор: получать сигнал бесплатно или платить деньги провайдеру платного ТВ. Решение будет добровольным. Люди должны понимать, за что они платят. То есть если люди не увидят ценности в предложении кабельного или спутникового провайдера, они перейдут на бесплатную альтернативу.

- Может быть, у вас для платных пакетов будут отдельные версии каналов или меньше рекламы на существующих?

- Меньше рекламы - вряд ли. Но думаю, что со временем все телеканалы будут запускать HD-версию. Это опять же большие инвестиции, дополнительные расходы. Мне кажется, что это произойдет с горизонтом в 2-3 года. Чтобы люди больше понимали, за что им платить.

- Сколько вам сейчас платят кабельщики за ретрансляцию ваших каналов в их сетях в год?

- Мое предположение - совокупные доходы медиагрупп в этом году могут выражаться в десятках миллионов гривень.

- То есть доходы небольшие... Логично предположить, что у вас более обширные планы на заработок от спутниковой кодировки.

- Мы понимаем, что платный рынок надо развивать. Доходы, которые мы будем получать на старте кодирования спутника, должны хотя бы покрывать убытки, которые у нас появятся от кодировки. Ведь нас ожидает сокращение рекламных доходов, из-за того что изменится охват.

Во-вторых, понадобятся инвестиции во внедрение системы доступа, которую мы должны будем поставить на оборудование нашей эфирной сети передатчиков.

- Вы просчитывали, какое будет сокращение доходов от рекламы?

- Это будет сильно зависеть от того, с какими ценами выйдут на рынок провайдеры спутникового ТВ. Но это значимые деньги... Не хочу озвучивать. Конечно, большая часть зрителей в итоге перераспределится. Но важно понимать, что это будут не все. Мы можем представить себе, что мы потеряем 5% от нашей аудитории. И это очень много.

- При таких трансформациях на рынке может ли перераспределиться рыночная доля самих игроков?

- Конечно, это обязательно произойдет. Мы потеряем много и станем одним из спонсоров изменений.

 

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16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

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