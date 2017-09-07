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Украина объявила о выкупе евробондов-2019-2020гг за счет выпуска новых бумаг
Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020гг за счет выпуска новых ценных бумаг.
Соответствующее сообщение обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в четверг вечером.
В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.
Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 - $1 млрд 779,837 млн.
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