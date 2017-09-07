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Украинец Павел Гриб находится в Краснодаре, подтверждает МИД, ссылаясь на ФСБ
19:01 07.09.2017 |
В МИД Украины заявляют, что получили подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины Павла Гриба, исчезнувшего в Беларуси, его обвиняют по статье о терроризме.
"Сегодня Генеральное консульство в Ростове-на-Дону получило сообщение Управления ФСБ России в Краснодарском крае об удержании Павла Гриба в Краснодаре. Речь также идет о том, что его задержали по обвинению в совершении преступления по ст. 205 УК РФ (терроризм - ИФ)", - рассказал начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии телеканалу "112 Украина" в четверг вечером.
По его словам, посольству Украины в РФ и Генеральному консульству в Ростове-на-Дону дано поручение срочно обратиться с нотой к МИД РФ и представительству МИД РФ в Краснодарском крае с требованием немедленно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания и обеспечить его право на защиту адвоката.
В.Кирилич также указал, что консулы Генконсульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли в Управление ФСБ в Краснодарском крае с целью поиска П.Гриба и встречи с ним, но не были допущены к нему, что является грубым нарушением.
Он подчеркнул, что в сообщении от ФСБ указано: П.Гриб был задержан 25 августа.
Представитель МИД выразил надежду на скорейшее разрешение консулу в доступе к посещению.
Как сообщалось, бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.
По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.
Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.
В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.
Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК Украины) по факту исчезновения П.Гриба.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.
Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.
В четверг, 7 сентября, стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в г.Краснодар. По сообщению hromadske.ua со ссылкой на его отца, он получил эту информацию от Министерства иностранных дел Украины.
И.Гриб также отметил, что не сможет посетить сына, поскольку ему запрещен въезд в РФ.
Белорусское издание "tut.by", в свою очередь, сообщает, что в Беларуси может быть возбуждено уголовное дело по похищению П.Гриба по заявлению его отца.
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