Поступления в сводный бюджет в январе-августе увеличились на 28,6% до 540,7 млрд гривен

Поступления в сводный бюджет в январе-августе текущего года увеличились на 28,6% или на 120,3 млрд гривен до 540,7 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы (ГФС), передают Українські Новини.

При этом в государственный бюджет поступило 420,8 млрд гривен, в местные бюджеты - 120 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд госбюджета за 8 месяцев составили 411,2 млрд гривен, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 104%, дополнительно обеспечено 15,6 млрд гривен.

В полном объеме выполнена задача Минфина по НДС - 114,2% (+19,4 млрд гривен), по налогу на прибыль предприятий - 111,3% (+4,8 млрд гривен), по НДФЛ - 105,5% (+2,5 млрд гривен).

С начала года плательщикам НДС возмещено налога на 77,9 млрд гривен.

Поступления единого соцвзноса составили 114 млрд гирвен, что на 30,4 млрд гривен больше января-августа 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, поступления в сводный бюджет в январе-июле увеличились на 28,8% до 454 млрд гривен.