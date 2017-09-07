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Поступления в сводный бюджет в январе-августе увеличились на 28,6% до 540,7 млрд гривен
13:35 07.09.2017 |
Поступления в сводный бюджет в январе-августе текущего года увеличились на 28,6% или на 120,3 млрд гривен до 540,7 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы (ГФС), передают Українські Новини.
При этом в государственный бюджет поступило 420,8 млрд гривен, в местные бюджеты - 120 млрд гривен.
Поступления (сальдо) в общий фонд госбюджета за 8 месяцев составили 411,2 млрд гривен, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 104%, дополнительно обеспечено 15,6 млрд гривен.
В полном объеме выполнена задача Минфина по НДС - 114,2% (+19,4 млрд гривен), по налогу на прибыль предприятий - 111,3% (+4,8 млрд гривен), по НДФЛ - 105,5% (+2,5 млрд гривен).
С начала года плательщикам НДС возмещено налога на 77,9 млрд гривен.
Поступления единого соцвзноса составили 114 млрд гирвен, что на 30,4 млрд гривен больше января-августа 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, поступления в сводный бюджет в январе-июле увеличились на 28,8% до 454 млрд гривен.
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