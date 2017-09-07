Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов от операций с ОВГЗ

Верховная Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов, полученные от операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и облигациями местный займов.

За принятие в целом законопроекта №7052 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Целью законопроекта является внесение изменений в некоторые положения Налогового кодекса для урегулирования вопроса и устранения разночтения об освобождении от уплаты налога на доход иностранных инвесторов, полученных от операций с ОВГЗ, облигациями местных займов, а также доходов, полученных от операций с гарантированным долгом.

"Этот законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс относительно уточнения налогообложения доходов нерезидентов, которые могут возникнуть в результате активного управления государственным долгом, в соответствие международной практике", - сказал министр финансов Александр Данилюк, выступая в Верховной Раде.

Освобождение от уплаты налога по вышеуказанным операциям, по мнению авторов законопроекта, окажет положительное влияние на инвестиции в ОВГЗ и экономику страны.

Как сообщали Українські Новини, 6 сентября Кабинет Министров утвердил перечень иностранных фондовых бирж для урегулирования налогообложения доходов нерезидентов, которые размещают на этих биржах долговые ценные бумаги и которые получают доход от предоставления резидентам кредитов.

В соответствии с Налоговым кодексом доходы нерезидента от хозяйственной деятельности (с источником происхождения в Украине) облагаются ставкой 15%.

Если же такие доходы нерезидентов получены от предоставления резидентам кредитов, то они облагаются по ставке 5%.