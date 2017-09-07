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Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов от операций с ОВГЗ
Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов от операций с ОВГЗ
Верховная Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов, полученные от операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и облигациями местный займов.
За принятие в целом законопроекта №7052 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Целью законопроекта является внесение изменений в некоторые положения Налогового кодекса для урегулирования вопроса и устранения разночтения об освобождении от уплаты налога на доход иностранных инвесторов, полученных от операций с ОВГЗ, облигациями местных займов, а также доходов, полученных от операций с гарантированным долгом.
"Этот законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс относительно уточнения налогообложения доходов нерезидентов, которые могут возникнуть в результате активного управления государственным долгом, в соответствие международной практике", - сказал министр финансов Александр Данилюк, выступая в Верховной Раде.
Освобождение от уплаты налога по вышеуказанным операциям, по мнению авторов законопроекта, окажет положительное влияние на инвестиции в ОВГЗ и экономику страны.
Как сообщали Українські Новини, 6 сентября Кабинет Министров утвердил перечень иностранных фондовых бирж для урегулирования налогообложения доходов нерезидентов, которые размещают на этих биржах долговые ценные бумаги и которые получают доход от предоставления резидентам кредитов.
В соответствии с Налоговым кодексом доходы нерезидента от хозяйственной деятельности (с источником происхождения в Украине) облагаются ставкой 15%.
Если же такие доходы нерезидентов получены от предоставления резидентам кредитов, то они облагаются по ставке 5%.
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