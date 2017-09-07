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Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре - премьер
12:24 07.09.2017 |
Украина в сентябре может выйти на внешний долговой рынок, сообщил премьер-министра Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде в четверг.
"Это абсолютно системный и привильный законопроект, по сути технический. Я очень прошу народных депутатов и вас, уважаемый глава парламента, проголосовать за основу и в целом для того, чтобы уже в сентябре мы смогли провести перезаимствование и, главное, чтобы мы могли сэкономить средства госбюджета на обслуживании госдолга", - сказал он парламентариям, призывая их поддержать законопроект о налогообложении доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги (№7052).
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