Размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей станет прорывом в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять оружие и наемников. При таких условиях размещения по всей оккупированной территории Донбасса "голубых касок" ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации", - сказал П.Порошенко, обращаясь с посланием к украинскому парламенту в Верховной Раде в четверг в Киеве.

По его словам, это, создало бы благоприятные условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Дискуссия в СБ ООН о миротворческой миссии на Донбассе должна включать ряд принципиальных положений

Украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН касательно ввода миротворческой миссии Организации на Донбасс, заявляет президент и добавляет, что эта дискуссия должна включать череду принципиальных элементов. "Во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой Миссии ООН на Донбассе. Она должна иметь целью не консервацию российской оккупации и легализации российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности нашего государства", - заявил П.Порошенко в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде в четверг. Во-вторых, подчеркивает глава государства, будущая Миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. "В-третьих, упомянутая Миссия должна соответствовать руководящим принципам осуществления миротворческих операций ООН, которая априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора и стороны конфликта. В-четвертых, ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров будущей миссии ООН не может идти речи. В-пятых, работа над упомянутой инициативой никоим образом не является основанием для отмены существующих международных санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины через выполнение Минских договоренностей", - добавил П.Порошенко.

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