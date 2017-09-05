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И.Геращенко о заявлении Путина: не может быть и речи о миротворцах лишь вдоль линии соприкосновения - это не украинская граница
10:54 05.09.2017 |
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
"Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства по миротворцев на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.
"Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными… территориями, линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах вдоль линии соприкосновения", - подчеркнула она.
Она подчеркнула, что миротворцы должны быть введены на всю оккупированную российскими войсками территорию Украины, "чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию". "Их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе. А это Изварино и другие пункты, а не Станица Луганская", - написала И.Геращенко.
Ранее в этот день Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, но они должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".
"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Он продолжил: "Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности".
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