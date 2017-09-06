Финансовые новости
- |
- 06.09.17
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин сменил и. о. главы Фонда госимущества Украины
17:08 06.09.2017 |
Правительство на заседании в среду назначило и. о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата Фонда.
Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил вице-премьер Павел Розенко.
Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 13 апреля 2017 года одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.
После ухода И.Билоуса приказом по Фонду и. о. главы приватизационного ведомства был назначен его первый заместитель Дмитрий Парфененко, уже возглавлявший Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 гг. и с июня 2014 года по май 2015 года.
В.Трубаров, 1973 г. р., окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 гг. возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 гг. стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву.
В 2015-2017 гг. В.Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин сменил и. о. главы Фонда госимущества Украины
|Почему банкиры, страховщики и автосалоны ополчились против "евробляхеров"
|Правительство Молдавии проигнорировало запрет Додона на участие в учениях НАТО
|Cапоги всмятку. Сергей Алексашенко о ситуации с российским банком "Открытие"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
В РУБРИКЕ
|КНДР готовится к новым испытаниям: ход за Китаем
|Что может означать миротворческий спич Путина
|Майнинг криптовалюты не является нарушением законодательства, - ИО председателя НБУ Яков Смолий
|Украина готовится к выпуску долларовых евробондов - Reuters
|Рада приняла новую редакцию закона об образовании с 12-летним обучением в школе
|Госдолг Украины в июле 2017г в долларовом выражении возрос на 1,4%, в гривневом - на 0,69% – Минфин
Это интересно
|Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
|Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman
|Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
|Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций
|Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал
|Профессионалам трудно стать хорошими руководителями
|В Китае спецслужбы получат доступ к исходному коду любой программы