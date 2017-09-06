Михаил ЗАГАРИЯ / Деловая столица

Буквально за последние три года в Украине сформировалась внушительная прослойка автовладельцев с зыбкими правами собственности на свои автомобили.

Речь идет о тех автомобилистах, которые ездят на подержанных машинах, зарегистрированных в странах Евросоюза - чаще всего это Литва, Польша, Словакия. За ними закрепилось прозвище "евробляхеры", из-за того что на их автомобилях установлены регистрационные номера ("жестянки" или "бляхи") стран ЕС. Собственники автомобилей с иностранной регистрацией не платят ни таможенных пошлин и акцизных сборов, ни налога на автотранспорт, ни страховки. По разным оценкам, сейчас в стране от 0,5 млн до 3 млн таких "евроавтомобилистов", и все они вызывают раздражение не только у таможенников, полиции и страховщиков. Зуб на них точат продавцы новых машин, понимая, что теряют потенциальных клиентов, а вместе с ними и банкиры, к которым все реже обращаются за кредитами на новые авто.

Но самую искреннюю неприязнь к "евробляхерам" испытывают их коллеги на автомобилях с украинскими номерами, особенно те, кто еще не погасил кредит на покупку своего четырехколесного друга.

Мзду не дают, или стамбульскоподданные

Юридические лазейки позволяют в Украине пользоваться автомашинами с иностранной регистрацией без постановки их на местный учет, а значит, без уплаты таможенных пошлин и акцизных сборов, которые в совокупности могут превысить стоимость самого транспортного средства. По действующим правилам самые высокие пошлины и сборы на ввозимые из-за рубежа подержанные автомобили в возрасте от пяти лет и выше. Если в странах Евросоюза десятилетние "БМВ" или "ауди" можно купить за 1500 евро, то расходы на их растаможку и постановку на учет в Украине (с получением отечественных номеров) составят от 3 тыс. до 6 тыс. евро в зависимости от объема двигателя.

Правительство такие заградительные правила таможенного оформления подержанных автомобилей объясняет защитой отечественных автопроизводителей. Но на деле украинский автопром уже несколько лет подряд удерживает производство на символическом уровне в несколько тысяч машин. И такие правила ввоза более всего выгодны импортерам новых автомобилей, для которых расчистили рынок от конкурентов, то есть дешевых машин с пробегом по европейским дорогам и европейским сервисом.

И лазейка в плотном фискальном заборе была найдена - и даже несколько. Сейчас используют несколько легальных или серых (то есть не совсем легальных) схем завоза и эксплуатации в Украине подержанных автомашин из Европы. Самые распространенные из них - это ввоз в таможенных режимах "транзит" или "временный ввоз" по Стамбульской конвенции. Уже налажены каналы продаж бэушных автомобилей из Польши и Литвы по Стамбульской конвенции, когда покупателю предоставляют весь необходимый пакет документов, после чего такой транспорт может в течение года колесить по дорогам Украины. Более того, отсчет времени пребывания в Украине обнуляется после пересечения границы и возврата обратно.

Две стороны "евробляхи"

В результате Украину буквально наводнили автомобили с иностранной регистрацией, которые используют украинцы. Особенно много их в приграничных регионах - на Закарпатье, в Волынской, Львовской и Ровенской областях, а также в столице. Точного количества "евроавтомобилей" государственные органы назвать не могут, учитывая, что они регулярно пересекают границу, чтобы тут же вернуться.

В общественной организации "Авто Евро Сила" (АЕС) уверяют, что украинцы эксплуатируют почти 3 млн автомобилей с европейскими номерами. "Абсолютно точной цифры нет. Но у нас есть официальные данные о том, что в апреле этого года в стране было 2,2 млн машин с иностранной регистрацией. И плюс к этому каждый месяц к нам ввозят около 50 тыс. автомобилей на еврономерах", - сказал один из лидеров АЕС Олег Ярошевич.

С такими цифрами категорически не согласны автоимпортеры, которых пугает общественный резонанс в связи с попытками перекрыть каналы поставки в Украину подержанных авто. По мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, данные АЕС завышены в несколько десятков раз. "Мне известно о запросе народного депутата в ГФС, и там есть цифра, что с начала года ввезена 61 тыс. автомашин, а границу они пересекли 1,5 млн раз. Отсюда и берутся рассказы о миллионах автомобилей", - сказал Олег Назаренко.

В то же время, опираясь на данные ГФС, можно понять, что на самом деле цифрами манипулируют как представители АЕС, так и автоимпортеры.

Ввоз автомобилей в режиме "временный ввоз" или "транзит" (тыс. шт.)

Таким образом, с учетом ограничений по сроку пребывания в Украине количество автомобилей на "евробляхах" в стране колеблется на уровне около 300 тыс. Тем не менее динамика их прироста впечатляет - за последнее время въезд такого автотранспорта удвоился. Ввоз новых автомобилей тоже растет, но не столь впечатляющими темпами.

Импорт автомобилей с уплатой таможенных платежей и сборов (тыс. шт.)

Как бы то ни было, но столица по уровню автомобилизации уже обогнала не только Стамбул, но даже Нью-Йорк. Другое дело, прирост в Киеве обеспечен в основном за счет автомашин в возрасте от пяти лет и выше, то есть как раз той категории транспортных средств, которые массово завозят из Европы благодаря Стамбульской конвенции. За первую половину 2017 г., отмечают в Укравтопроме, количество б/у легковых автомобилей, проданных на первичном рынке Украины, увеличилось почти в шесть раз.

Уровень автомобилизации (автомобилей на 1000 жителей)

Главная причина феномена "евроблях" - дешевизна автомашин. А для того чтобы украинцы покупали новые автомашины, необходимы доступные кредиты.

Но с этим пока не складывается. "В этом году доля продаж новых машин в кредит составила 10% из всего количества новых автомобилей, что соответствует показателю 2015 года", - говорит начальник управления продаж кредитных продуктов Укрсоцбанка Татьяна Никитина.

Одним из аргументов для критики эксплуатации машин с иностранной регистрацией являются опасения, что подержанные автомобили после поломок будут брошены в Украине как автохлам. И этот тезис активно поддерживают владельцы автосалонов, добавляя к этому рассуждения о том, что торговля новыми автомобилями создает рабочие места - продавцов, автослесарей. Но даже десятилетняя иномарка сейчас не залежится брошенной на обочине украинской дороги - ее быстро эвакуируют местные умельцы для разбора и последующей торговли запчастями. Все же средний возраст машин, поставленных на учет в Украине, превышает 14 лет. Поэтому нынешний ввоз подержанных авто из Европы можно считать кое-каким обновлением. Да и с ростом автопарка в стране, даже подержанного, все более востребованными будут автослесаря - и это тоже новые рабочие места. И не исключено, что со временем дойдет и до производства автозапчастей, без всяких заградительных пошлин.

С увеличением в автопотоке количества автомобилей с иностранными номерами все острей встают проблемы, связанные с их полулегальной эксплуатацией.

В первую очередь, это отсутствие полисов "автогражданки", из-за чего незащищенными оказываются все остальные участники дорожного движения. Во вторую, фактическая безнаказанность водителей на "евробляхах". Юридическим владельцем такого транспортного средства является фирма из Польши или Литвы, как правило, действующая на бумаге - она и выдает доверенность на право управления. И в случае аварии по вине водителя такой машины тот может покинуть место происшествия вместе в пакетом документов и доверенностью. После чего полиции практически невозможно найти того, кто был за рулем.

Что же касается уплаты налогов, то владельцы автомашин с еврономерами оплачивают лишь дорожный сбор, который включен в стоимость топлива. В остальном же это своеобразный "офшор" на колесах, что и раздражает коллег на машинах с украинскими номерами.

В таких условиях просто необходимо сформировать простые и недорогие правила растаможивания и регистрации автомобилей, при которых были бы созданы равные условия для всех автомобилистов. Для чего придется снять заградительные таможенные и акцизные ставки, созданные лоббистами автопроизводителей и автоимпортеров.