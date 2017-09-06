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Майнинг криптовалюты не является нарушением законодательства, - ИО председателя НБУ Яков Смолий
07:53 06.09.2017 |
Национальный банк Украины вынужден реагировать на популярность добычи криптовалют, признав эту деятельность вполне законной. Одновременно финансовые регуляторы вместе с народными депутатами и представителями блокчейн сообщества готовят нормативную базу, которая должна внести ясность в бизнес-процессы майнинга.
Криптовалюта биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства. Такое мнение на днях высказал исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий. Не в последнюю очередь на это повлиял скандал с арестом оборудования майнеров на заводе имени Патона. Это был повод, но истинная причина заключается в возрастающей роли майнинга в экономике страны, игнорировать которую уже не получается.
Безусловно, это заявление является промежуточным до того, как финансовые регуляторы придут к окончательному решению в вопросе майнинга. Но даже устные сигналы из НБУ как минимум позволят избежать хаотичных нападок со стороны силовых органов. В следующий раз силовикам придется четко обосновывать свои претензии.
"Реакция НБУ правильная, хоть уровень заявлений и не отвечает запросу блокчейн сообщества. Но эта оперативная мера позволит ослабить давление противников новых технологий", - считает партнер Адвокатского объединения Juscutum Артем Афян.
До заявления Якова Смолия кроме письма от 2014 года никаких регулирующих документов (если это письмо можно так назвать) не было. В нем регулятор рассматривает криптовалюту как "денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства".
На тот момент само письмо не вызывало особых вопросов. Во всем мире регулирующие органы относились к криптовалютам настороженно, и реакция у всех приблизительно была одинаковой. Однако если с того времени мир пошел вперед путем частично или в отдельных государствах полного признания цифровых валют, в Украине ситуация оставалась без изменений.
Ясно, что за последние три года НБУ было чем заниматься и помимо виртуальных финансов. Однако скандал вокруг ареста майнеров в столичном институте им. Патона поставил вопрос ребром - разъяснения природы цифровых валют и их места в украинской экономике уже давно требует соответствующей нормативно-правовой базы.
С точки зрения многих майнеров хорошо, что бы госрегулирования вообще не было. Однако они понимают, что без этого не обойтись. Для блокчейн сообщества сейчас важно, чтобы было хоть какое-то определение позиции государства.
"Позиция государства в отношении криптомира и всего что с ним связано - удивляет. Пока майнеры приносят в слабую экономику страны сотни миллионов долларов, регуляторы относятся к этой деятельности как компьютерной игре. Это абсолютно несерьезный подход, который нужно срочно изменить", - говорит менеджер по развитию hotmine.io Александр Момот.
Несмотря на то, что Нацбанк по-прежнему не признает биткоин и другие альткоины полноценной валютой, он пока не готов дать им четкое определение. В Центробанке проект постановления НБУ на этот счет пока на стадии разработки.
На данном этапе существует группа в составе представителей от Национального банка, Минфина, НКЦБФР и ряда народных депутатов, которая вырабатывает общую позицию по определению правового статуса криптовалют и их добыче в Украине.
"Наиболее подходящим для Украины был бы опыт Японии или Израиля. Конечно, так как в Японии нам не светит, ведь в этой стране цифровые валюты признаны законным платежным средством. Для таких изменений нам нужно будет менять Конституцию, что маловероятно", - считает Момот.
В Израиле государство признало криптовалюты товаром, что позволило вывести оборот и добычу цифровых валют из тени. Но такое решения поставило цифровые валюты под удар НДС, который собирается с операций связанных с криптой.
Юридическую поддержку госорганам в разработке нормативных актов осуществляет Juscutum, но в комапнии делают ставку неа законодательство ЕС. "Украина движется в сторону ЕС, и мы отталкиваемся от решений их регуляторов. В частности, решение Европейского суда справедливости от 2013 года, согласно которому операции с криптовалютами не попадают под сбор НДС", - говорит Артем Афян.
По его мнению, решения европейских госорганов дают определение цифровым валютам скорее как инвестиционным инструментам. Эту мысль подтвердил и глава НКЦБФР Тимур Хромаев - госрегулирование со стороны Комиссии возможно, если криптовалюты станут публичным инвестиционным инструментом.
"Многие регуляторы финансовых рынков в других странах рассматривают выпуски токенов как эмиссию ценных бумаг и обозначают криптовалюты как финансовые инструменты. Соответственно к ним применяются общие правила, существующие на этих рынках, для регулирования финансовых инструментов", - рассказал Тимур Хромаев в интервью "Финансовому клубу".
Налогообложение в таком случае осуществляется, если спред между куплей и продажей превышает 5%. Есть еще один нюанс. Налог собирается только с суммы дохода. К примеру, если вы купили биткоин по $4,5 тыс. а продали за $5 тыс, то налогом облагается только $500. В то же время, если вы продали монеты с убытком для себя, то в таком случае налог не собирается.
"Радует, что в этой сфере началось хоть какое-то движение по регулированию. Неформальное общение с представителями украинского блокчейн сообщества идет. Однако официально к обсуждению они не приглашались. Я считаю, что это серьезное упущение. Тем не менее, надеемся, что решение будет вынесено в заявленные сроки, то есть до конца текущего месяца", - заключает Момот.
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