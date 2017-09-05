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Украина готовится к выпуску долларовых евробондов - Reuters
Украина поручила банкам организацию первого с 2013 года выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита.
Об этом сообщили Reuters собственные источники.
Как сообщается, Украина наняла для этого BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Банки отказались от комментариев.
Министр финансов страны Александр Данилюк в июне сказал, что Украина готовится выйти на внешние долговые рынки после того, как Международный валютный фонд одобрит новый транш помощи, который страна ждет в сентябре.
Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 вернется на рынок внешних коммерческих займов и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов.
Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.
По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.
Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.
В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).
Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.
Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.
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