Украина готовится к выпуску долларовых евробондов - Reuters

Украина поручила банкам организацию первого с 2013 года выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита.

Об этом сообщили Reuters собственные источники.

Как сообщается, Украина наняла для этого BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Банки отказались от комментариев.

Министр финансов страны Александр Данилюк в июне сказал, что Украина готовится выйти на внешние долговые рынки после того, как Международный валютный фонд одобрит новый транш помощи, который страна ждет в сентябре.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 вернется на рынок внешних коммерческих займов и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.