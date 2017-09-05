Госдолг Украины в июле 2017г в долларовом выражении возрос на 1,4%, в гривневом - на 0,69% – Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2017 года возрос на 1,4%, или на $1,05 млрд – до $76,06 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте во вторник.

В национальной валюте госдолг возрос на 0,69%, или на 13,45 млрд грн – до 1 трлн 971,15 млрд грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 7,17%, в гривне – на 2,14%.

Согласно сообщению, государственный долг в июле возрос на 0,53% - до 1,66 трлн грн (в долларах - на 1,24%, до $64,04 млрд), тогда как внешний сократился на 0,18%, до 970,27 млрд грн (в долларах возрос на 0,52% - до $37,44 млрд).

Гарантированный государством долг в июле возрос на 1,53% - до 311,46 млрд грн (в долларах - на 2,25%,до $12,02 млрд), в том числе внешний – на 1,62%, до 291,69 млрд грн (в долларах - на 2,34%, до $11,26 млрд).

Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 40,28%, еще 31,7% - в гривне, 19,36% - в специальный правах заимствования, 7,49% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле укрепился до 25,92 грн/$1 с 26,1 грн/$1, или на 0,7%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.