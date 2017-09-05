Путин предостерег США от поставок летального оружия Украине, поскольку это лишь усугубит ситуацию на Донбассе

Возможные поставки США летального оружия в Украину принципиально ситуацию на Донбассе не изменят, но это может привести к увеличению количества жертв, спровоцировать применение военной силы на других территориях, заявил президент России.

"Это (поставки летального оружия в Украину) суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, "если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение (поставки летального оружия в Украину) ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".

По его словам, "есть еще один момент, на который следует обратить внимание, - кто вынашивает подобные идеи".

"Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин.

