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Путин предостерег США от поставок летального оружия Украине, поскольку это лишь усугубит ситуацию на Донбассе
10:35 05.09.2017 |
Возможные поставки США летального оружия в Украину принципиально ситуацию на Донбассе не изменят, но это может привести к увеличению количества жертв, спровоцировать применение военной силы на других территориях, заявил президент России.
"Это (поставки летального оружия в Украину) суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
По его словам, "если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение (поставки летального оружия в Украину) ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".
По его словам, "есть еще один момент, на который следует обратить внимание, - кто вынашивает подобные идеи".
"Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин.
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