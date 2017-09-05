Курс доллара на межбанке в конце торгов откатился после резкого взлета

Сегодняшние торги на межбанке ознаменовались значительной волатильностью.

После резвого старта на открытии, курс доллара быстро достиг отметки 26 грн/$.

Однако затем откатился до более спокойных 25,85 грн/$.

По словам банкиров, сегодняшние торги проходили активно, с легким избытком предложения из-за выходных в США.

«Рынок стартовал в диапазоне 25,85-25,91, после этого резко вырос к 25,93-25,98. Далее курс просел к значениям 25,91-25,93 и снова вырос к уровню 25,95-26 грн/$. Затем наблюдалось снижение к 25,90-25,93. В конечном итоге рынок закрылся отсутствием спроса и небольшим предложением по 25,85 грн/$. Похоже, коррекция значений вниз не за горами, и, если завтра подрастем еще, то можно формировать короткую позицию по доллару», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.

К закрытию сегодняшнего межбанка, по итогам 474 сделок, общий объём торгов составил $284,48 млн по средневзвешенному курсу 25,9062 грн/$. По мнению банкиров, завтра на курс будут влиять отложенные спрос и предложение с выходных, а также фактор выплат украинскими предприятиями с иностранными инвестициями дивидендов нерезидентам Украины.

«Это может спровоцировать ситуативное преобладание спроса над предложением. При необходимости регулятор выйдет на рынок с продажей валюты. Ожидаем, что торги завтра будут проходить в диапазоне 25,80-25,90 грн/$», - отметил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банки сегодня скупали доллар у населения в среднем по 25,70-25,80 грн/$. А продавали по 26,20-26,30 грн/$.

Черный рынок в течение дня несколько раз пробовал пробить отметку 26,20 грн/$, однако к вечеру вернулся к утренним котировкам: сделки заключались у отметки 26,0 грн/$.