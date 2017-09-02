В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты

Сегодняшние торги на межбанке проходили активно, а спрос постоянно превышал предложение.

«К закрытию курс доллара установился у отметки 25,80 грн/$», - отметил UBR.ua начальник управления торговых и казначейских операций Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

По словам замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса банка Пивденный Олега Ропяка, на пике курс доходил до отметки 25,81грн/$. Но потом на рынок вышел регулятор и продал доллары по цене 25,79-25,80 грн/$.

К закрытию торгов, по итогам 538 сделок, общий объём торгов за день составил $337,32 млн по средневзвешенному курсу 25,7484 грн/$.

«Небольшой рост спроса в связи с выходным понедельником в США и недостаток предложения сегодня были прогнозируемы, однако рост курса доллара несколько превысил наши ожидания», - заметил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В начале следующей недели на рынок, скорее всего, будет существенно влиять фактор выплат украинскими предприятиями с иностранными инвестициями дивидендов нерезидентам Украины, в связи с чем будет наблюдаться повышение курса валют, говорят банкиры.

«В понедельник из-за выходного в США долларовые торги будут менее активными, курс может еще подрасти», - заметил Руслан Кравченко.

По словам казначеев, увеличение спроса в понедельник-вторник может вынудить Нацбанк вмешаться в ход торгов с продажей доллара, что должно к концу недели успокоить рынок и вернуть курс к отметкам 25,6-25,7 грн/$.

«В случае невыхода регулятора в открытые торги, курс может остаться на отметке 25,8 гривен за доллар США», - добавил Олег Куринной.