ПриватБанк приостановил продажу валюту для клиентов Приват24

Приватбанк изменил порядок продажи инвалюты в Интернет-банке Приват24.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

"В связи с требованием законодательства Украины осуществлять безналичные валютно-обменные операции исключительно через межбанковский валютный рынок (МВРУ), регламент проведения таких операций приводится в соответствие правилам МВРУ. Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по текущему курсу на момент проведения операции", - сообщают в банке.

Сейчас Приватбанк разрабатывает новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты, в связи с чем временно прием заявок на этот вид операций будет приостановлен.

Клиенты могут приобрести валюту с целью перевода за границу на страницах "SWIFT-платежи" и "Переводы".

Банк может запросить подтверждающие документы целевого характера приобретения валютных средств.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.