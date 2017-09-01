Финансовые новости
- |
- 01.09.17
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен
12:44 01.09.2017 |
В январе-июле текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
За 7 месяцев 2017 года профицит госбюджета составил 27 млрд гривен против 49,945 млрд гривен дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Согласно данным Министерства финансов, доходы госбюджета за этот период составили 447,715 млрд гривен, расходы - 420,489 млрд гривен.
Сводный бюджет Украины за январь-июль выполнен с профицитом на уровне 52,820 млрд гривен против 22,884 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы сводного бюджета за этот период составили 567,044 млрд гривен, расходы - 513,848 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за 7 месяцев госбюджет перевыполнен по доходам на 10,3%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
|Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
|Курс доллара на менжбанке вырос в последний день лета
|Макрон сказал Меркель, что берет на себя Путина и Эрдогана
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
|Белорусско-китайская граница. Когда КНР покончит с СНГ
|Лилия Шевцова: Все, что касается длительности, жизнеспособности и устойчивости путинского режима - это вопрос со многими неизвестным
|Заместитель министра финансов: четыре транша от МВФ — так далеко мы еще не заходили
Это интересно
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида
|Хакеры могут убить 500 тыс. пользователей кардиостимуляторов
|В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком
|Новый Porsche Cayenne: новое шасси, поворотные задние колеса и сенсорные кнопки
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы