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Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
10:15 01.09.2017 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе увеличился на 38,8% с 44,069 млрд гривен (на 1 августа) до 61,151 млрд гривен (на 1 сентября).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
С начала года остаток средств на ЕКС увеличился с 14,258 млрд гривен до 61,2 млрд гривен.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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