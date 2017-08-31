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Курс доллара на менжбанке вырос в последний день лета
21:19 31.08.2017 |
В последний день лета, 31 августа, на межбанке котировки по доллару США продолжили расти.
По словам банкиров, спрос на валюту сегодня превышал предложение. На пике курс доллара доходил до 25,75 грн/$. Вероятно, недостаток предложения сегодня сформировался вследствие отложенного спроса, сформированного в период четырехдневных выходных.
«Сегодня рынок стартовал со значений 25,57-25,60, затем курс совершил резкое движение вверх на уровень 25,67-25,68. Далее произошел еще один рывок вверх к диапазону 25,73-25,75. Затем вышел регулятор с аукционом, продав $44 млн долларов по 25,68», - рассказал UBR.ua замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса банка ПИВДЕННЫЙ Олег Ропяк.
После вмешательства НБУ рост котировок приостановился и даже произошел незначительный откат.
«Объём проданной валюты составил $44,3 млн при заявленных к участию $53,30 млн. После проведения аукциона котировки незначительно снизились до уровня 25,68-25,70 грн/$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
К закрытию торгов, по итогам 640 сделок, общий объём торгов за день составил $452,98 млн по средневзвешенному курсу 25,6940 грн/$.
По мнению банкиров, завтра ситуация на рынке будет относительно спокойной. Но не исключают они и возможное незначительное увеличение спроса в связи с выходным понедельником в США. Штаты будут праздновать День труда.
«Ожидаем, что торги завтра будут проходить в диапазоне 25,65-25,70 грн/$», - отметил в разговоре с UBR.ua директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Не видят угроз для гривны и в Нацбанке. Тут говорят, что ситуация находится под их контролем и уверяют, что уровень экспортной выручки и международные резервы находятся на достаточном уровне для нивелирования негативных влияний на курс валют.
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