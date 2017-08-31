Платежный баланс Украины в июле-2017 сведен с дефицитом $285 млн - НБУ

Платежный баланс Украины в июле 2017 года сведен с дефицитом в $285 млн после трех месяцев профицита, соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

За семь месяцев текущего года профицит платежного баланса составил $764 млн, что на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По данным центробанка, дефицит текущего счета в июле по сравнению с июнем возрос на 14,7% - до $594 млн.

"Объемы экспорта товаров в июле незначительно уменьшились сравнению с июнем, что было в основном обусловлено низкими объемами поставок зерновых культур через позднее начало уборочной кампании, тогда как импорт товаров возрос", - поясняет Нацбанк.

По сравнению с июлем прошлого года дефицит текущего счета возрос на 38,5%. По данным НБУ, в годовом измерении рост экспорта товаров замедлился, прежде всего, из-за более сдержанных темпов роста экспорта черных и цветных металлов и сокращения поставок продукции химической промышленности. Темпы роста импорта в годовом измерении также продолжали замедляться из-за увеличения базы сравнения.

По данным Нацбанка, крупнейшим торговым партнером Украины остаются страны ЕС, доля которых в общем экспорте товаров за январь-июль 2017 года по сравнению с январем-июлем 2017 года возросла до 34,9% с 33,4% , импорта - до 38% с 36,4%.

В целом дефицит текущего счета за январь-июль составил 2,16 млрд, что на 57,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чистые поступления по финансовому счету в июле по сравнению с июнем сократились в 2,73 раза - до $302 млн в результате погашения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Помимо того, замедлилось сокращение объемов наличной валюты и поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В частности, приток ПИИ составил $137 млн, что в 4,6 раза меньше, чем месяцем ранее, или в 2,35 раза меньше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

В целом за семь месяцев года чистый приток ПИИ в Украину оценен в $1,3 млрд, что на $1,1 млрд меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

По сравнению с июлем прошлого года чистые поступления по финансовому сократились в 1,73 раза. В то же время в целом за семь месяцев поступления по финансовому счету возросли на 59,2% - до $2,917 млрд.

