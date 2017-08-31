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Австрия не будет экстрадировать Дмитрия Фирташа в Испанию
Австрия не будет экстрадировать в Испанию Дмитрия Фирташа, на задержание которого выдан европейский ордер. Суд в Барселоне представил слишком расплывчатые доказательства преступлений, вменяемых в вину Фирташу, пояснила представитель Земельного суда в Вене в среду, 30 сентября. Постановление венского суда, однако, не является окончательным и может быть обжаловано в течение двух недель.
52-летний магнат разыскивается США по подозрению в даче взяток, а в Испании - по подозрению в отмывании денег. В феврале австрийский суд уже отказался выдать Фирташа в США, сославшись на внесенный олигархом залог в размере 125 млн евро и его обязательство не покидать пределы Австрии. Фирташ так и не был взят под стражу.
Украинский миллиардер, сколотивший состояние благодаря торговле газом, считался важным союзником бывшего президента Виктора Януковича. После свержения Януковича, Фирташ сначала бежал в Россию, а затем перебрался в Австрию, где в 2014 году он был задержан на основании американского ордера. Начавшаяся тогда судебная тяжба продолжается по сей день.
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