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В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
13:48 30.08.2017 |
Украина не выполняет взятых на себя обязательств перед Энергетическим сообществом, к которому присоединилась в 2011 году. Об этом в комментарии DW заявил представитель секретариата организации Дирк Бушле.
Во исполнение обязательств перед Энергетическим сообществом Украина в 2015 году приняла закон о рынке газа. Он предусматривает, в частности, деление на украинском рынке функций транспортировки газа и его сбыта. Таким образом, разные операторы должны были получить свободный доступ к сетям для того чтобы конкурировать в интересах потребителей.
При этом в марте этого года правительство Украины уже второй раз за год продлило "переходный период", в течение которого за областными газораспределительными компаниями и их дочерними структурами закреплено эксклюзивное право на поставку газа. Официальная цель переходного периода - исключить скачок цен.
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Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников при поставках газа населению.
В Энергетическом сообществе остро критикуют, что под предлогом переходного периода украинское правительство продолжает цементировать привилегированное положение облгазов. "Это недопустимо, когда под видом мер по социальной защите закрепляется концентрация на рынке", - отметил Бушле.
На прошлой неделе Энергетическое сообщество открыло производство о нарушении обязательств, которые взяла на себя Украина, вступая в организацию. Европейские партнеры требуют отменить привилегии для отдельных поставщиков газа.
Областные газораспределительные компании - монополисты на локальных рынках газа в Украине. Владельцем большинства облгазов через офшорные компании является бизнесмен Дмитрий Фирташ.
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