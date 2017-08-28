В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов

Украина не выполняет взятых на себя обязательств перед Энергетическим сообществом, к которому присоединилась в 2011 году. Об этом в комментарии DW заявил представитель секретариата организации Дирк Бушле.

Во исполнение обязательств перед Энергетическим сообществом Украина в 2015 году приняла закон о рынке газа. Он предусматривает, в частности, деление на украинском рынке функций транспортировки газа и его сбыта. Таким образом, разные операторы должны были получить свободный доступ к сетям для того чтобы конкурировать в интересах потребителей.

При этом в марте этого года правительство Украины уже второй раз за год продлило "переходный период", в течение которого за областными газораспределительными компаниями и их дочерними структурами закреплено эксклюзивное право на поставку газа. Официальная цель переходного периода - исключить скачок цен.

Статьи по теме:

В Энергетическом сообществе остро критикуют, что под предлогом переходного периода украинское правительство продолжает цементировать привилегированное положение облгазов. "Это недопустимо, когда под видом мер по социальной защите закрепляется концентрация на рынке", - отметил Бушле.

На прошлой неделе Энергетическое сообщество открыло производство о нарушении обязательств, которые взяла на себя Украина, вступая в организацию. Европейские партнеры требуют отменить привилегии для отдельных поставщиков газа.

Областные газораспределительные компании - монополисты на локальных рынках газа в Украине. Владельцем большинства облгазов через офшорные компании является бизнесмен Дмитрий Фирташ.