Рынок может обойтись без газсбытов Фирташа - Нафтогаз

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников при поставках газа населению.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Кабмин своим постановлением обязывает Нафтогаз продавать газ фирташевским посредникам, которые потом "поставляют" его населению. Фактически все, что эти "поставщики" делают, это выставляют счета и собирают деньги с населения", - написал Витренко.

"Эти посредники, с одной стороны, накапливают огромные долги за газ, который они берут у Нафтогаза. Они говорят, что это им население задолжало. Проверить мы это не можем", - отметил коммерческий директор.

Он напомнил, что подавляющее большинство газсбытов также принадлежат Дмитрию Фирташу.

"Комбинация государственного регулирования и контроля Фирташа над облгазами фактически закрывает конкуренцию в поставке газа населению. То есть эти фирташевские посредники еще и монополисты. И это большая проблема", - сообщил Витренко.

Он подчеркнул, что Нафтогаз давно поставил вопрос о необходимости внесения изменений в постановление Кабмина о наложении обязанностей на Нафтогаз продавать газ посредникам.

"Теперь и Энергетическое сообщество, и Всемирный банк уже официально заявляют, что они рассматривают такое регулирование как неадекватное и даже как нарушающее международные обязательства Украины по внедрению европейского законодательства", написал он.

Витренко призвал Кабмин внести необходимые изменения.

"Энергетическое сообщество и Всемирный банк предложили конкретный вариант как это изменить. До 1 сентября принять постановление, чтобы с 1 октября уже изменения начали действовать", - резюмировал Витренко.