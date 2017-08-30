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НБУ разрешил банкам кредитовать в гривне под залог валюты на счетах клиентов
Национальный банк разрешил кредитование в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
"До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках", - сообщает НБУ.
Национальный банк решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях.
Это, по мнению правления НБУ, будет способствовать оживлению банковского кредитования.
Данный шаг по валютной либерализации предусмотрен постановлением правления Национального банка от 29 августа № 82 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 №410".
Оно вступает в силу с 30 августа.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ожидает роста розничного кредитования за счет увеличения доходов населения и видит препятствия для корпоративного кредитования.
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