НБУ разрешил банкам кредитовать в гривне под залог валюты на счетах клиентов

Национальный банк разрешил кредитование в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках", - сообщает НБУ.

Национальный банк решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях.

Это, по мнению правления НБУ, будет способствовать оживлению банковского кредитования.

Данный шаг по валютной либерализации предусмотрен постановлением правления Национального банка от 29 августа № 82 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 №410".

Оно вступает в силу с 30 августа.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ожидает роста розничного кредитования за счет увеличения доходов населения и видит препятствия для корпоративного кредитования.