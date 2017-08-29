По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке

В понедельник, 28 августа курс доллара на межбанке продолжил свое снижение. Так, к окончанию торгов курс зафиксировался на уровне 25,48/25,51 грн/$.

По словам банкиров, сегодня на рыночную ситуацию наибольшее влияние оказало отложенное предложение с неторговых дней (24.08-27.08). НБУ в торги сегодня не вмешивался.

Так, после утреннего падения на 4 копейки, до уровня 25,52-25,54 грн/$, иностранная валюта продолжила свое пике вплоть до обеда, где и зафиксировалась до окончания торгов.

«Вслед за выходом на рынок большего количества участников рынка с предложением иностранной валюты котировки начали свое снижение достигнув отметки 25,50-25,54 грн/$ к 11:00. Ближе к обеду дисбаланс между предложением иностранной валюты и спросом сохранился, что поспособствовало дальнейшему снижению котировок до отметки 25,48-25,51 грн/$ к обеду. Во второй половине дня котировки остались на тех же уровнях», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

По прогнозам финансистов, завтра тренд снижения курса за счет отложенного предложения сохранится. Также этому поспособствует и календарный фактор - последняя неделя месяца, говорят банкиры.

«По нашим ожиданиям, торги завтра будут проходить в диапазоне 25,47-25,49 грн за долл США. В случае активного снижения курса возможен выход регулятора в открытые торги завтра», - добавил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вслед за снижением курса доллара США на межбанковском валютном рынке Украины, снижается и курс доллара на наличном рынке в кассах банков.