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По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
22:00 28.08.2017 |
В понедельник, 28 августа курс доллара на межбанке продолжил свое снижение. Так, к окончанию торгов курс зафиксировался на уровне 25,48/25,51 грн/$.
По словам банкиров, сегодня на рыночную ситуацию наибольшее влияние оказало отложенное предложение с неторговых дней (24.08-27.08). НБУ в торги сегодня не вмешивался.
Так, после утреннего падения на 4 копейки, до уровня 25,52-25,54 грн/$, иностранная валюта продолжила свое пике вплоть до обеда, где и зафиксировалась до окончания торгов.
«Вслед за выходом на рынок большего количества участников рынка с предложением иностранной валюты котировки начали свое снижение достигнув отметки 25,50-25,54 грн/$ к 11:00. Ближе к обеду дисбаланс между предложением иностранной валюты и спросом сохранился, что поспособствовало дальнейшему снижению котировок до отметки 25,48-25,51 грн/$ к обеду. Во второй половине дня котировки остались на тех же уровнях», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
По прогнозам финансистов, завтра тренд снижения курса за счет отложенного предложения сохранится. Также этому поспособствует и календарный фактор - последняя неделя месяца, говорят банкиры.
«По нашим ожиданиям, торги завтра будут проходить в диапазоне 25,47-25,49 грн за долл США. В случае активного снижения курса возможен выход регулятора в открытые торги завтра», - добавил в беседе с UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Вслед за снижением курса доллара США на межбанковском валютном рынке Украины, снижается и курс доллара на наличном рынке в кассах банков.
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