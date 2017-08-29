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США утвердили выделение Украине оборонного оборудования на $175 млн, - министр обороны Мэттис
24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Киев, где сначала принял участие в торжественном военном параде по случаю Дня Независимости Украины, а затем провел с президентом Украины Петром Порошенко переговоры. Во время них, в частности, обсуждался вопрос предоставления Украине летального вооружения.
После этой встречи Маттис объявил, что намерен рекомендовать конкретные вещи относительно предоставления Украине летального вооружения по результатам того, что он увидел во время своего текущего визита.
"Если говорить об оборонно-летальном вооружении, то мы рассматриваем этот вопрос. Как только я вернусь домой, учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", - сказал Маттис.
В свою очередь Петр Порошенко заявил, что доволен обсуждением предоставления США летального оружия Украине. Он подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.
"Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я, как президент Украины, доволен", - заявил Порошенко.
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