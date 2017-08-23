Рост курса доллара на межбанке финансисты назвали временным и пообещали откат

Последние перед Днем независимости межбанковские торги завершились резким подорожанием доллара - сразу на 12 копеек. В итоге 23 августа курс остановился на уровне 25,56-25,59 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Все из-за «подарочка», который экспортерам и импортерам преподнесло Госказначейство.

«В среду межбанковский рынок ощутил последствие проведенных накануне выплат по НДС. Как результат, открывшись котировками 25,49-25,51 грн./$, безналичный доллар сразу начал укреплять позиции к 25,53-25,55 грн./$. К полудню курс доллара достиг уровней 25,57-25,59 грн./$. После обеда котировки достигали пиковых значений - 25,58-25,61, однако на этих уровнях желающих купить валюту практически не было. К завершению дня курс доллара закрепился в диапазоне 25,56-25,59 грн./$», - объяснил Верхградский.

Получив гривну на счета, экспортеры уже не так сильно распродавали доллар: объем торгов сократился со вчерашних $318,26 млн. до $310,88 млн. Хотя валютный спрос заметно подрос.

«Экспортеры придержали продажи необязательной для продажи части выручки, а компании в свою очередь стремились совершить внешнеэкономические платежи наперед перед 4-дневными выходными, что и повлияло на снижение предложения и повышенный спрос на валюту», - объяснил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И это притом, что Госказначейство не рискнуло выбрасывать перед праздником по 4-6 млн. грн., как когда-то, а обошлось более скромной суммой.

«По нашей оценке, 22 августа компании-экспортеры в виде возмещения НДС получили 3-3,3 млрд грн», - заметил Станислав Верхградский.

На этой волне финансисты советовали сегодня продавать валюту с дальнейшим откупом на следующей неделе.

«На этих уровнях появляется смысл формировать короткую позицию в долларе, ожидая в дальнейшем его просадки», - отметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Что ждут

В ближайшие четыре дня финансисты собираются скупать наличный доллар. Причем, достаточно активно. Ведь гривна потребуется людям не только, чтобы почувствовать себя независимыми в ближайшие четыре дня, но и для школьных покупок накануне дня знаний.

«В период выходных возможна повышенная активность по сдаче наличного доллара населением, но на межбанк в понедельник больше повлияет накопленное отложенное предложение», - считает Олег Куринной.

И Станислав Верхградский с ним согласен: «В связи с празднованиями ожидаем увеличение объема покупки наличной валюты банками у населения на выходных, однако не в такой степени, чтобы эта сумма после попадания на межбанк смогла оказать влияние на котировки».

Верхградский ждет в понедельник, 28 августа, старта безналичного рынка в рамках 25,55-25,60 грн./$, и максимальное укрепление гривни уже со вторника.

«Поступление на межбанк отложенного за 2 дня валютного предложения ожидаем 29 августа. Перед этим, в понедельник, допускаем продолжение укрепления доллара, как последствие выплат НДС. Во вторник поступившее на межбанк отложенное предложение валюты должно перекрыть объем сокращения валютных продаж, который экспортеры придержали после получения гривневой ликвидности от Госказначейства. Дополнительно бюджетно-зарплатный период будет играть на стороне гривны. Поэтому не удивимся появлению Нацбанка с покупкой долларов», - уточнил он UBR.ua.

Похожий сценарий прогнозирует и Олег Куринной - старт после праздничной недели в рамках 25,57-25,60 грн./$.

«Но курс начнет снижаться за счет повышенного предложения и регулятор выйдет на аукцион с покупкой. В целом курс доллара будет удерживаться в диапазоне 25,45-25,50 грн./$», - заметил он.

И призвал не забывать о сезонном факторе - завершении августа.

«На будущей неделе также важным факторам для валютного рынка будет конец месяца - более активная продажа доллара для оплаты гривневых счетов», - сказал Куринной.