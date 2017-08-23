Проклятое наследство Тимошенко. Как подразнить Путина крымским шельфом

Михаил ЗАГАРИЯ / Деловая столица

Украине придется использовать международное право, деньги олигархов и силу американцев, чтобы добраться до своего газа на шельфе Черного моря.

17 августа прошло заседание межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП). Внимание общественности, СМИ и депутатов-"еврооптимистов" традиционно привлекла ситуация вокруг Юзовской площади, на которую претендует Yuzgaz. Другой, не менее важный вопрос, который рассматривался на заседании комиссии и остался без внимания, - возобновление СРП по Прикерченскому участку.

Между тем межведомственная комиссия заслушала информацию заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль о необходимости ускорения выполнения всех положений мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prуckerchenska. По ее словам, мировая необходима для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против России, которая грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Межведомственная комиссия решила отменить собственное решение (протокол №31 от 05.06.2008 г.), а также поручить межведомственной рабочей группе в 30-дневный срок внести предложения по внесению изменений и дополнений в указанную сделку в форме ее новой редакции.

Уже известно о многих других исках Украины в адрес России по оккупации Крыма, которые готовит МИД. Иск по Прикерченскому участку - лишь один из них. Тем не менее участником СРП, помимо государства Украина, является частная компания Vanco Prуckerchenska, подконтрольная Ринату Ахметову. Возникает вопрос: готов ли самый богатый человек Украины совместно с государством идти в международный суд против России?

Несостоявшееся СРП

История вокруг СРП по Прикерченскому участку началась в 2006 г., когда Vanсo International выиграла конкурс, обойдя таких конкурентов, как Hunt Oil Company of Ukraine, Shell вместе с Exxon Mobile, "Укрнафта" и Turkiye Petrolleri A.O. Позже, в октябре 2007 г., Vanсo International заключила с правительством Украины соглашение о разделе продукции. Vanco International передала права по СРП компании Vanco Prykerchenska, которую контролируют в равных долях Vanco International, ДТЭК, Shadow light Investments Limited и Integrum Technologies Limited.

В декабре 2007 г., после отставки Виктора Януковича с поста премьер-министра и назначения на эту должность Юлии Тимошенко, у Vanco начались проблемы.

Сначала Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами. А 21 мая 2008 г. Кабмин принял решение об одностороннем выходе из СРП.

Таким образом, Юлия Владимировна, без преувеличения, похоронила первый проект СРП, тем самым подорвав и без того слабое доверие инвесторов к Украине.

В июле 2008-го компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в Стокгольме (Швеция), который затянулся на несколько лет. После победы Януковича на президентских выборах, летом 2010 г., судебные разбирательства в Стокгольме были приостановлены. В начале 2013-го Кабмин отменил собственное распоряжение о выходе из СРП. А Стокгольмский арбитраж утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, и все было готово для начала работ на Прикерченском участке под управлением ДТЭК. Но революция и последовавшая оккупация Крыма Россией в очередной раз обнулили перспективный проект.

Впрочем, теперь решение межведомственной комиссии по восстановлению СРП по Прикерченскому шельфу резко меняет ситуацию. Хотя понятно, что даже победа в судах не оставляет никаких шансов на возобновление работ в рамках Прикерченского проекта без удаления из Крыма оккупантов.

Но восстановление прав Украины на континентальный шельф в международном трибунале открывает возможности для других проектов в северо-западной части Черного моря, ближе к побережью Одесской области.

И здесь у Украины есть неплохие шансы начать разведку и добычу углеводородов.

Суета на шельфе

Несколько событий, связанных с вопросами черноморского шельфа, дают пищу для самых разнообразных предположений. Сначала, в конце прошлого года, судно "Искатель" Причерноморского Государственного регионального геологического предприятия, подконтрольного Госгеонедрам, провело сейсморазведочные работы на северо-западном шельфе Черного моря (южная часть Одесской области), включая территорию рядом с островом Змеиный. А уже в феврале этого года государственная "Укргаздобыча" заявилась на получение четырех новых участков на шельфе. Но в Госгеонедрах решили не спешить с выдачей спецразрешений. Формальной причиной отказа служит отсутствие согласования со стороны Одесского облсовета, но в "Укргаздобыче" настаивают, что разрешение на разработку месторождений в море не нужно согласовывать с местными властями.

По словам председателя правления "Укргаздобычи" Олега Прохоренко, компания под его руководством хочет ускорить процесс разработки украинского шельфа и готова выступить гарантом реализации таких проектов.

Кроме того, на шельф засматриваются иностранцы. Пока речь не идет о крупных проектах или участии международных гигантов. Добычей углеводородов на украинском шельфе интересуется небольшая американская Frontera Resources, которая до этого уже получила участки для поиска нефти и газа в Грузии и Молдавии. 30 июня межведомственная комиссия начала рассмотрение обращения Frontera Resources по реализации проекта на одном из участков на западной части шельфа на условиях СРП. "Комиссия рекомендовала проработать возможность подачи совместного обращения вместе с ГАО "Черноморнефтегаз", которое имеет спецразрешения на пользование недрами на площадях Одесской и Безымянной", - говорится в сообщении межведомственной комиссии.

Что касается собственно "Черноморнефтегаза", то практически все его имущество осталось в Крыму и было захвачено Россией. У компании осталось всего несколько единиц флота, которые на начало оккупации Крыма находились за пределами полуострова, а также одно небольшое месторождение в Херсонской области на берегу Азовского моря.

Тем не менее в конце мая Верховная Рада приняла закон "Относительно стабилизации деятельности ГАО "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины". Документом предусмотрено установление моратория на взыскание задолженности с компании до 1 января 2019 г. То есть "Черноморнефтегаз" не может быть признан банкротом (а компания имеет огромные долги), что дает возможность участвовать в международных судах с Россией.

К сожалению, пока активность Украины на шельфе носит скорее декларативный характер. У украинских компаний нет ни средств, ни оборудования, ни технических возможностей проводить серьезные работы. Впрочем, желание получить лицензии очень даже понятно.

Поскольку наличие нефтегазовых лицензий в портфеле любой компании придают ей статус весомого игрока и открывают возможности для поиска финансовых и технических партнеров, в том числе зарубежных.

Если говорить о привлекательности северо-западной части Черноморского шельфа с точки зрения потенциальных запасов углеводородов и перспектив добычи, то здесь вряд ли стоит ждать больших открытий, хотя определенный интерес к региону существует. "С точки зрения геологии участки Черноморского шельфа, которые ближе к Крыму и на глубоководном шельфе, более интересны, чем те, которые находятся у побережья юга Одесской области и подконтрольны Украине", - говорит директор "СПК-ГЕО", доктор геологии Сергей Стовба. С другой стороны, по его словам, на подконтрольной Украине части шельфа есть несколько перспективных геологических структур и государству стоит обратить внимание на возобновление поисковых работ в этой части моря.

Единственным и самым важным вопросом возобновления работ на украинском шельфе, не зависящем от Украины, является безопасность. Проще говоря - как поведет себя Россия? Стоит ли ожидать от нее захватов кораблей, бурового оборудования и т. д.? С другой стороны, Украина может взять в партнеры компании из США, Румынии, Турции (страны НАТО) или Китая, и тогда вопрос безопасности работ на шельфе перейдет на другой уровень.