Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 22:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Проклятое наследство Тимошенко. Как подразнить Путина крымским шельфом
21:53 23.08.2017 |
Украине придется использовать международное право, деньги олигархов и силу американцев, чтобы добраться до своего газа на шельфе Черного моря.
17 августа прошло заседание межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП). Внимание общественности, СМИ и депутатов-"еврооптимистов" традиционно привлекла ситуация вокруг Юзовской площади, на которую претендует Yuzgaz. Другой, не менее важный вопрос, который рассматривался на заседании комиссии и остался без внимания, - возобновление СРП по Прикерченскому участку.
Между тем межведомственная комиссия заслушала информацию заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль о необходимости ускорения выполнения всех положений мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prуckerchenska. По ее словам, мировая необходима для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против России, которая грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.
Межведомственная комиссия решила отменить собственное решение (протокол №31 от 05.06.2008 г.), а также поручить межведомственной рабочей группе в 30-дневный срок внести предложения по внесению изменений и дополнений в указанную сделку в форме ее новой редакции.
Уже известно о многих других исках Украины в адрес России по оккупации Крыма, которые готовит МИД. Иск по Прикерченскому участку - лишь один из них. Тем не менее участником СРП, помимо государства Украина, является частная компания Vanco Prуckerchenska, подконтрольная Ринату Ахметову. Возникает вопрос: готов ли самый богатый человек Украины совместно с государством идти в международный суд против России?
Несостоявшееся СРП
История вокруг СРП по Прикерченскому участку началась в 2006 г., когда Vanсo International выиграла конкурс, обойдя таких конкурентов, как Hunt Oil Company of Ukraine, Shell вместе с Exxon Mobile, "Укрнафта" и Turkiye Petrolleri A.O. Позже, в октябре 2007 г., Vanсo International заключила с правительством Украины соглашение о разделе продукции. Vanco International передала права по СРП компании Vanco Prykerchenska, которую контролируют в равных долях Vanco International, ДТЭК, Shadow light Investments Limited и Integrum Technologies Limited.
В декабре 2007 г., после отставки Виктора Януковича с поста премьер-министра и назначения на эту должность Юлии Тимошенко, у Vanco начались проблемы.
Сначала Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами. А 21 мая 2008 г. Кабмин принял решение об одностороннем выходе из СРП.
Таким образом, Юлия Владимировна, без преувеличения, похоронила первый проект СРП, тем самым подорвав и без того слабое доверие инвесторов к Украине.
В июле 2008-го компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в Стокгольме (Швеция), который затянулся на несколько лет. После победы Януковича на президентских выборах, летом 2010 г., судебные разбирательства в Стокгольме были приостановлены. В начале 2013-го Кабмин отменил собственное распоряжение о выходе из СРП. А Стокгольмский арбитраж утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, и все было готово для начала работ на Прикерченском участке под управлением ДТЭК. Но революция и последовавшая оккупация Крыма Россией в очередной раз обнулили перспективный проект.
Впрочем, теперь решение межведомственной комиссии по восстановлению СРП по Прикерченскому шельфу резко меняет ситуацию. Хотя понятно, что даже победа в судах не оставляет никаких шансов на возобновление работ в рамках Прикерченского проекта без удаления из Крыма оккупантов.
Но восстановление прав Украины на континентальный шельф в международном трибунале открывает возможности для других проектов в северо-западной части Черного моря, ближе к побережью Одесской области.
И здесь у Украины есть неплохие шансы начать разведку и добычу углеводородов.
Суета на шельфе
Несколько событий, связанных с вопросами черноморского шельфа, дают пищу для самых разнообразных предположений. Сначала, в конце прошлого года, судно "Искатель" Причерноморского Государственного регионального геологического предприятия, подконтрольного Госгеонедрам, провело сейсморазведочные работы на северо-западном шельфе Черного моря (южная часть Одесской области), включая территорию рядом с островом Змеиный. А уже в феврале этого года государственная "Укргаздобыча" заявилась на получение четырех новых участков на шельфе. Но в Госгеонедрах решили не спешить с выдачей спецразрешений. Формальной причиной отказа служит отсутствие согласования со стороны Одесского облсовета, но в "Укргаздобыче" настаивают, что разрешение на разработку месторождений в море не нужно согласовывать с местными властями.
По словам председателя правления "Укргаздобычи" Олега Прохоренко, компания под его руководством хочет ускорить процесс разработки украинского шельфа и готова выступить гарантом реализации таких проектов.
Кроме того, на шельф засматриваются иностранцы. Пока речь не идет о крупных проектах или участии международных гигантов. Добычей углеводородов на украинском шельфе интересуется небольшая американская Frontera Resources, которая до этого уже получила участки для поиска нефти и газа в Грузии и Молдавии. 30 июня межведомственная комиссия начала рассмотрение обращения Frontera Resources по реализации проекта на одном из участков на западной части шельфа на условиях СРП. "Комиссия рекомендовала проработать возможность подачи совместного обращения вместе с ГАО "Черноморнефтегаз", которое имеет спецразрешения на пользование недрами на площадях Одесской и Безымянной", - говорится в сообщении межведомственной комиссии.
Что касается собственно "Черноморнефтегаза", то практически все его имущество осталось в Крыму и было захвачено Россией. У компании осталось всего несколько единиц флота, которые на начало оккупации Крыма находились за пределами полуострова, а также одно небольшое месторождение в Херсонской области на берегу Азовского моря.
Тем не менее в конце мая Верховная Рада приняла закон "Относительно стабилизации деятельности ГАО "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины". Документом предусмотрено установление моратория на взыскание задолженности с компании до 1 января 2019 г. То есть "Черноморнефтегаз" не может быть признан банкротом (а компания имеет огромные долги), что дает возможность участвовать в международных судах с Россией.
К сожалению, пока активность Украины на шельфе носит скорее декларативный характер. У украинских компаний нет ни средств, ни оборудования, ни технических возможностей проводить серьезные работы. Впрочем, желание получить лицензии очень даже понятно.
Поскольку наличие нефтегазовых лицензий в портфеле любой компании придают ей статус весомого игрока и открывают возможности для поиска финансовых и технических партнеров, в том числе зарубежных.
Если говорить о привлекательности северо-западной части Черноморского шельфа с точки зрения потенциальных запасов углеводородов и перспектив добычи, то здесь вряд ли стоит ждать больших открытий, хотя определенный интерес к региону существует. "С точки зрения геологии участки Черноморского шельфа, которые ближе к Крыму и на глубоководном шельфе, более интересны, чем те, которые находятся у побережья юга Одесской области и подконтрольны Украине", - говорит директор "СПК-ГЕО", доктор геологии Сергей Стовба. С другой стороны, по его словам, на подконтрольной Украине части шельфа есть несколько перспективных геологических структур и государству стоит обратить внимание на возобновление поисковых работ в этой части моря.
Единственным и самым важным вопросом возобновления работ на украинском шельфе, не зависящем от Украины, является безопасность. Проще говоря - как поведет себя Россия? Стоит ли ожидать от нее захватов кораблей, бурового оборудования и т. д.? С другой стороны, Украина может взять в партнеры компании из США, Румынии, Турции (страны НАТО) или Китая, и тогда вопрос безопасности работ на шельфе перейдет на другой уровень.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финрезультаты большого и среднего бизнеса Украины выросли втрое
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2017 вырос на 7,7% - Госстат
|ГФС разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физлиц
|НБУ отменил лимит на снятие физлицами инвалюты с депозитов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем Беларуси новый российский кредит
|Почему тактика выжженной земли не принесет боевикам "Л-ДНР" желаемого эффекта
|Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 8% - Госстат
|Завтра финансисты ожидают спад активности на межбанке
|Чем хуже - тем лучше. Почему Волкер не отреагировал на комплименты Суркова
|Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку
|Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат
Это интересно
|Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes
|Volkswagen решился на выпуск электровэна в духе классического Microbus
|Хакеры все чаще сдают трояны в аренду
|Hyundai сконцентрируется на электромобилях вместо машин на топливных элементах
|Украинский стартап DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе ICO привлек около $11,5 млн
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.
|Названы лучшие места для жизни в Швейцарии