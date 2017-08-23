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Завтра финансисты ожидают спад активности на межбанке
23:57 22.08.2017 |
Активизация валютного рынка 22 августа вылилась в снижение курса доллара на 3 копейки, и фиксацию межбанка в рамках 25,45-25,47 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Продажи валюты подросли совсем немного - со вчерашних $317,80 млн. до $318,26 млн. Но, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, так же как и вчера валютные котировки скатывались по мере увеличения продаж доллара. Только если в понедельник их выкупал Нацбанк, то во вторник - импортеры.
«После открытия межбанковской торговой сессии уровнями 25,44-25,46 грн./$ котировки сузились к диапазону 25,4450-25,4550 грн./$, в котором прошла первая половина дня. Ближе к обеду доллар прибавил полкопейки, и на обед рынок уходил с уровнями 25,45-25,46 грн./$. Послеобеденные торги проходили и завершились в диапазоне 25,45-25,47 грн./$», - уточнил ход событий Станислав Верхградский.
Импортеры закупались валютой впрок - наперед на несколько дней из-за предстоящего Дня независимости.
«Повышенная активность валютных продаж сегодня объясняется короткой неделей - операторы стараются закрыть все торговые сделки и расчеты перед 4-дневными выходными», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Уже завтра финансисты ждут уменьшения объема сделок.
«23 августа ожидаем спад активности на межбанке. Прогнозируем открытие межбанковских торгов в диапазоне 25,45-25,50 грн./$», - сказал Станислав Верхградский.
Олег Куринной рассчитывает на торги в рамках 25,47-25,50 грн./$, но допускает увеличение спроса на валюту перед затяжными выходными.
«Если к концу месяца мы увидим более или менее уверенный отскок вверх, то можно будет занимать тактическую короткую позицию по доллару, ожидая его просадки в дальнейшем», - советует UBR.ua при этом заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Именно праздничный фактор финансисты ставят сейчас на первое место. А из рисков выделяют непредсказуемость Госказначейства по части выплат возмещений по налогу на добавленную стоимость.
«На наш взгляд, на данном этапе единственным фактором, который может предпринять попытку выбить межбанк из текущего равновесного состояния, являются выплаты НДС, о которых пока не слышно. Скорее всего, этот фактор сработает в последних числах месяца в разгар бюджетно-зарплатного периода», - заключил Станислав Верхградский.
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