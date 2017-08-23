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Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку
20:35 22.08.2017 |
Кабмин внес изменения в правила предоставления жилищных субсидий населению. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на постановление №609 от 18.08.2017 года, опубликованное на правительственном портале.
Документ предусматривает, что заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода.
Также предусмотрели возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна, урегулировали вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому было назначено субсидию.
Потребителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас это 340 гривень), субсидию на следующий период не продлят. Нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.
Кроме того, изменили социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд, при отсутствии счетчиков (это в свою очередь уменьшит суммы субсидий):
- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения было 4,4 кубометра на одного человека в месяц, а стало - 3,3 кубометра;
- при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя было 7,1 кубометра на одного человека в месяц, стало - 5,4 кубометра;
- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя было 14 кубометров на одного человека в месяц, стало - 10,5 кубометра.
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