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Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за строительства Керченского моста
13:32 22.08.2017 |
Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, перекрыв Керченский пролив при строительстве моста на Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинАТО).
"РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров", - заявили в МинАТО.
Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 корабля, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта, отметили в МинАТО. "Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс.тонн)", - подчеркнули в министерстве.
Как отмечают в МинАТО это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. "На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку большее по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза", - пояснили в МинАТО.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".
Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым. Власти России хотят построить этот переход до декабря 2018 года. Эксперты скептически относятся к этой идее из-за больших экономических затрат и геологических трудностей.
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