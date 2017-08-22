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Без участия Нацбанка сегодня курс доллара на межбанке мог снизиться к уровню 25,30 грн
23:41 21.08.2017 |
Поддержка Нацбанком доллара закончилась повышением курса американской валюты. 21 августа курс доллара поднялся на 2 копейки, и зафиксировался на уровне 25,47-25,50 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
НБУ долго не выжидал, и с самого утра заявил о выкупе доллара, так что межбанк очень быстро развернулся наверх.
«Межбанковские торги понедельника открылись резким снижением курса доллара к уровням 25,41-25,43 грн./$. Раннее объявление Нацбанком о предстоящем аукционе по покупке долларов объемом $100 млн заставило участников рынка пересмотреть тактику торгов на сегодня. Эта новость от НБУ способствовала росту курса к 25,45-25,46 грн./$. На публикацию результатов аукциона, согласно которой регулятор выкупил 98% предложенной ему валюты, рынок отреагировал ростом котировок к 25,46-25,48 грн./$. К обеду долларом уже торговали в диапазоне 25,48-25,50 грн./$. Во второй половине дня ситуация на межбанке не изменилась, торговая сессия завершились уровнями 25,47-25,50 грн./$», - уточнил UBR.ua хронологию начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Объем торгов подрос с пятничных $242,58 млн. до $317,80 млн., из которых Нацбанк по итогам дня выкупил $50,9 млн. (из предложенных $51,9 млн.), с курсом отсечения 25,47 грн./$.
«Думаю, сегодня на рыночную ситуацию наибольшее влияние оказало отложенное предложение с неторгового дня, 19 августа. Поскольку это была рабочая суббота, однако торги в этот день регулятор не проводил. Так что на рынке сегодня доминировала продажа накопленных к обязательной продаже с пятницы и субботы объемов валюты», - объяснил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Начало ли Госказначейство выплаты по НДС - до конца неясно. Есть лишь отрывочные данные о небольших платежах. Очевидно лишь то, что без нацбанковского аукциона подорожания валюты не произошло бы. Чиновники не упускают не единой возможности пополнить золотовалютные резервы НБУ после сокращения их прошлом месяце (на 1%).
«Можем предположить, что без участия Национального банка сегодня курс безналичного доллара мог вполне снизиться к диапазону 25,30-25,35 грн./$. Затем на межбанке мог бы просто закончиться спрос, и часть валюты осталась бы невостребованной», - подчеркнул Станислав Верхградский.
Уже завтра финансисты ждут активизации межбанковских торгов, и меньшей активности от НБУ.
«Поскольку на текущей неделе среда будет последним рабочим днем, думаю, завтра рынок активизируется, чтобы закрыть все торговые сделки и расчеты перед 4-дневными выходными. Также на курсовую ситуацию оказывают влияние начавшееся возмещение НДС - в краткосрочной перспективе это должно дать некоторое повышение курса. Тогда как в долгосрочной - будет зависеть от соотношения импорта и экспорта», - заверил Олег Куринной.
На завтра он спрогнозировал курс валют в рамках 25,45-25,55 грн./$.
«При прочих равных условиях завтра ожидаем спокойные межбанковские торги с легким профицитом валюты. Однако многое будет зависеть от выплат НДС и от действий НБУ на межбанке. Старта рынка ждем в диапазоне 25,45-25,50 грн./$», - выдал свое прогноз Станислав Верхградский.
Наличный рынок перестал двигаться за межбанком. Здесь минимальная цена доллара на продаже просела на 3 копейки, и зафиксировалась 21 августа на уровне 25,53 грн./$. Ее держали небанковские финучреждения.
А у банкиров минималка была на уровне 25,54-25,55 грн./$, и держал ее не только привычный банк Инвестиций и сбережений, но и крупные игроки - Приватбанк и Пиреус Банк.
Очень многие банки закрепляли стоимость продажи доллара в рамках 25,59-25,60 грн./$: Креди Агриколь Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, Универсалбанк, ОТП Банк, Проминвестбанк.
Меньше предложений в дорогой группе - 25,65-25,70 грн./$: УкрСиббанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк.
Выкупали финансисты доллар у людей в рамках 25,30-25,50 грн./$.
Скатился 21 августа наличный курс доллара и на черном рынке. Менялы начинали день в рамках 25,52-25,59 грн./$, после чего произошел провал к 25,50-25,55 грн./$, а к вечеру коррекция к 25,51-25,55 грн./$.
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