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Индекс потребительского доверия во II квартале вернулся к показателям трехлетней давности - исследование
17:58 21.08.2017 |
Индекс потребительского доверия Nielsen в Украине во втором квартале 2017 года впервые за три года вернулся на уровень третьего квартала 2014-го - до 57 пунктов.
Это на 5 пунктов больше показателей прошлого отчетного периода - четвертого квартала 2016-го, свидетельствуют данные исследования глобального потребительского доверия Nielsen (The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey).
"Частично рост индекса вызван положительными изменениями в экономике и политической ситуации - незначительный рост ВВП, безвизовый режим", - прокомментировал результаты исследования директор по стратегическому развитию Nielsen в Украине и Беларуси Виталий Бык, слова которого приводятся в сообщении компании.
Он подчеркнул, что из-за снижения давления коммунальных платежей летом потребители более охотно делали покупки, вследствие чего выросли продажи продуктовых и непродуктовых категорий товаров.
Согласно пресс-релизу компании, 91% украинцев продолжают считать, что страна находится в кризисе по сравнению с 95% в четвертом квартале 2016 года. Две трети считают, что страна не выйдет из кризиса.
Согласно данным исследования, четверть украинцев признались, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого. Из тех, у кого они остаются, треть тратят их на новую одежду, 28% - на отпуск, четверть - откладывают.
Как показал опрос, во втором квартале 2017-го в сравнении с четвертым кварталом прошлого года больше украинцев стали экономить по всем статьям расходов: 42% - на газе и электричестве 19% - на развлечениях.
Как показало исследование, больше всего украинцев беспокоят тарифы на коммунальные услуги (36% опрошенных). Далее в списке опасений - война (33%), цены на продукты питания (28%) и экономика (19%).
В целом глобальный индекс потребительского доверия вырос во втором квартале на 3 пункта - до 104, отмечают аналитики компании.
Исследование глобального потребительского доверия Nielsen проводилось с 9 по 17 мая 2017 года. Всего было опрошено более 30 тыс. потребителей из 63 стран Азианстко-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.
Исследование глобального потребительского доверия ведется с 2005 года. The Nielsen Company - один из ведущих в мире игроков рынка маркетинговых исследований. Основанная в 1923-м году в Чикаго, компания присутствует в Украине с 1995 года.
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