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В июле прибыль банков составила 1,4 млрд гривен
11:11 21.08.2017 |
В июле 2017 года прибыль банковской системы составила 1,430 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
Если в июле прибыль банков составила 1,4 млрд гривен, то за 7 месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы (банков, которые были платежеспособными на отчетную дату) составил 223 млн гривен.
Доходы банков за январь-июль составили 101,624 млрд гривен.
За июль они увеличились на 14,6 млрд гривен.
Расходы банков за июль выросли на 13,2 млрд гривен до 101,846 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
Структура доходов и расходов банков Украины по состоянию на 1 августа:
|Показатели
|Сумма (млн гривен)
|%
|1
|Доходы
|101 624
|100,0
|1,1
|Процентные доходы
|71 360
|70,2
|1,2
|Комиссионные доходы
|21 269
|20,9
|1,3
|Результат от торговых операций
|4 824
|4,7
|1,4
|Другие операционные доходы
|2 974
|2,9
|1,5
|Другие доходы
|660
|0,6
|1,6
|Возврат списанных активов
|536
|0,5
|2
|Расходы
|101 846
|100,0
|2,1
|Процентные расходы
|42 649
|41,9
|2,2
|Комиссионные расходы
|5 004
|4,9
|2,3
|Другие операционные расходы
|5 053
|5,0
|2,4
|Общие административные расходы
|24 493
|24,0
|2,5
|Другие расходы
|1 494
|1,5
|2,6
|Отчисления в резервы
|21 369
|21,0
|2,7
|Налог на прибыль
|1 784
|1,8
|3
|Чистая прибыль (убыток)
|-223
|x
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